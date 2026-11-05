IMSS Digital: ¿qué pasa con tu pensión de diciembre si todavía no registras tus datos biométricos?

IMSS digital lleva a cabo registro de datos biométricos. Foto: Cuartoscuro

Las personas pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que todavía no registran sus datos biométricos en la aplicación IMSS Digital no tienen que preocuparse por perder el pago de diciembre. El Instituto aclaró que la entrega de las pensiones no está condicionada a realizar un trámite digital y descartó que los depósitos puedan bloquearse por no completar ese registro.

Tampoco existe una fecha límite para registrar huellas dactilares o datos faciales. Por ello, no hay motivo para considerar que el pago de la pensión de diciembre esté en riesgo si una persona todavía no realiza este procedimiento, independientemente de que pertenezca al régimen de la Ley 73 o de la Ley 97.

¿El IMSS puede suspender tu pensión por no registrar los biométricos?

No. El IMSS aclaró que es falsa la información sobre un supuesto trámite digital obligatorio para las personas pensionadas, así como las versiones que señalan que el pago de la pensión podría bloquearse si no se realiza.

En un comunicado, el Instituto explicó que la modernización de sus trámites y plataformas digitales busca mejorar los servicios para la población derechohabiente, jubilada y pensionada, pero debe realizarse con respeto a los derechos que les corresponden por ley.

Por lo tanto, no registrar los datos biométricos no es una causa para suspender o retener el pago de la pensión. La prestación económica no depende de completar este procedimiento en la aplicación.

¿Hay una fecha límite para registrar los datos biométricos en IMSS Digital?

No hay un día establecido por el Instituto para que las personas pensionadas completen este registro. En consecuencia, tampoco existe una fecha límite en noviembre o diciembre cuyo incumplimiento ponga en riesgo el siguiente depósito.

La aclaración es importante porque han circulado versiones que presentan la verificación biométrica como un requisito para recibir la pensión. Sin embargo, el IMSS rechazó que el pago esté sujeto a la realización de un trámite digital.

¿Para qué sirven los datos biométricos en la aplicación IMSS Digital?

La verificación biométrica permite reforzar los mecanismos de identificación de las personas usuarias en los servicios digitales del Instituto. Este tipo de herramientas ayuda a comprobar la identidad de quien intenta acceder a una plataforma y a proteger la información personal.

Sin embargo, es importante distinguir entre el acceso a herramientas tecnológicas y el derecho a recibir una pensión. Las posibles dificultades por no completar una validación digital se relacionan con el uso de esos servicios, no con la suspensión de los recursos que corresponden a las personas pensionadas.

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