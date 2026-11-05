“Viernes Garnachero”: enchiladas de carnitas que te van a encantar en “Carnitas R & B”

La semana pasada nos lanzamos a Carnitas R & B, en Tlalnepantla, Estado de México, para el “Viernes Garnachero“, donde nos recibió el señor Ángel Ramírez para consentirnos con una especialidad de la casa que se ve ¡para chuparse los dedos!

Se trata de unas enchiladas de carnitas con salsa verde, bien servidas y con un precio de apenas 115 pesos, una combinación diferente que vale la pena probar y que seguramente se te va a antojar desde el primer bocado.

Pero eso no es todo, si lo tuyo son los clásicos, también hay tacos de carnitas a 28 pesitos, con opciones para todos los gustos: maciza, cuerito, trompa y buche.

Y para quienes prefieren un platillo más completo, también preparan un rico pozole rojo que acompaña muy bien la oferta de este lugar. Carnitas R & B tiene una propuesta diferente, pero conserva ese sabor tradicional que tanto buscamos cuando se trata de garnachas.

El señor Ángel Ramírez y su esposa te esperan los jueves, viernes y sábados para que pruebes sus especialidades.

¿Dónde están las Carnitas R & B?

Foto: Uno TV

En Cerrada Hidalgo #11, colonia Puente de Vigas, Tlalnepantla, Estado de México.

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