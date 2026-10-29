GP de México 2026: dónde comer y tomar cócteles inspirados en la Fórmula 1 en CDMX

¿Dónde comer y beber este fin de semana.? Foto: Uno TV

La emoción de la Fórmula 1 también se traslada a las mesas y barras de la Ciudad de México, durante el fin de semana del Gran Premio de México 2026, que se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre, distintos restaurantes y bares prepararon propuestas gastronómicas para recibir a los aficionados que visitan la capital.

Una de las iniciativas es Race Team Edition 2026, de Mercedes-AMG, que reúne establecimientos de la ciudad con platillos y bebidas inspirados en el automovilismo.

La oferta incluye menús de varios tiempos, hamburguesas, pizzas, postres y cocteles especiales.

Además, algunos bares forman parte de una experiencia de coctelería que conecta distintos puntos de la CDMX, con creaciones que incorporan tequila, mezcal, ginebra, frutas y otros ingredientes.

Bares para descubrir cocteles inspirados en la F1

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La coctelería también tiene un lugar en las actividades que acompañan al Gran Premio, diversos establecimientos de la capital presentaron bebidas especiales inspiradas en la identidad de la marca.

Entre los lugares que forman parte de esta ruta destacan Carlotta, Librería Castelar, Somma Rooftop y Ticuchi.

Carlotta: dos cocteles en el piso 38 del Ritz-Carlton

Foto: Uno TV

En el piso 38 de The Ritz-Carlton Mexico City, Carlotta preparó dos bebidas para la ocasión.

La primera es Red Line, que combina ron Appleton Signature, Campari con coco y fresa, Cinzano Rosso y soda.

También está Apex Zero, una alternativa sin alcohol que lleva soda de lichi, jugo de limón y jarabe natural.

El lugar cuenta con una vista panorámica de Paseo de la Reforma y una propuesta de coctelería de autor.

Librería Castelar: Pole Position y Apex

En Polanco, Librería Castelar se suma con dos creaciones de edición especial.

Pole Position combina gin, Strega, limón amarillo, jugo de toronja y prosecco. Por su parte, Apex lleva ginebra, cordial de pepino, licor de saúco, jugo de limón, jarabe de Earl Grey, blue curaçao y soda.

Las bebidas incorporan ingredientes cítricos y herbales en una propuesta que lleva los nombres y la inspiración del automovilismo a la barra.

Somma Rooftop: una opción para brindar desde las alturas

Somma Rooftop, en la colonia Roma Norte, también se suma a las propuestas para el fin de semana de carreras.

Su concepto de terraza combina vinos, coctelería, cocina para compartir y música con DJ. Dentro de la selección de bebidas de la experiencia destaca Silver Arrow Highball, preparado con ginebra Monkey 47, licor de hierbas, limón clarificado y agua mineral.

Ticuchi: tequila, mezcal y sabores mexicanos

En Polanco, Ticuchi, el bar del chef Enrique Olvera, presenta dos bebidas que tienen como protagonistas los destilados de agave.

Una de ellas combina tequila Casa Dragones Blanco con xoconostle y sal de lavanda.

La segunda es un Nanche Martini, preparado con mezcal espadín, aperitivos franceses y notas frutales de nanche.

La propuesta incorpora ingredientes mexicanos y perfiles distintos para quienes buscan explorar la coctelería durante el GP de México.

Restaurantes de CDMX con menús especiales por el GP de México

Entre las propuestas gastronómicas destaca Havre 77, en la colonia Juárez, que preparó un menú de tres tiempos con pescado laminado, hamburguesa Havre 77 y profiterol de vainilla y toffee.

En Martínez, ubicado en Mérida 21, en la Roma Norte, se presenta un menú especial estilo pit stop.

También participa el bistró de Puebla 90, con una propuesta de cuatro tiempos que incluye tártar de pescado, ensalada green goddess, pollo orgánico rostizado y panna cotta de vainilla con fresas y St-Germain.

Otras opciones para quienes buscan una comida especial durante el fin de semana son:

Botánico: menú con jitomates heirloom, short rib braseado y pay de calabaza con miel de tacha.

menú con jitomates heirloom, short rib braseado y pay de calabaza con miel de tacha. Catch: espárragos verdes fritos, branzino con arroz negro AMG y un postre de chocolate con dulce de leche llamado Bandera de Meta.

espárragos verdes fritos, branzino con arroz negro AMG y un postre de chocolate con dulce de leche llamado Bandera de Meta. Gia: ensalada green goddess, risotto de calabaza y salvia, pizza a elegir y tiramisú.

ensalada green goddess, risotto de calabaza y salvia, pizza a elegir y tiramisú. La Bellezza: arancinis de risotto con trufa negra, lasaña Aerodynamics y un postre de chocolate llamado Podium.

arancinis de risotto con trufa negra, lasaña Aerodynamics y un postre de chocolate llamado Podium. Marea: gougère con ricotta, ensalada de temporada, dumplings de alcachofa, huachinango con zucchini y piñón, y flan de queso de cabra.

gougère con ricotta, ensalada de temporada, dumplings de alcachofa, huachinango con zucchini y piñón, y flan de queso de cabra. Colmillo: una selección que incluye betabeles, cuscús con mollejas, salpicón de pulpo y tacos de abulón y filete.

una selección que incluye betabeles, cuscús con mollejas, salpicón de pulpo y tacos de abulón y filete. La Pantera: tiradito de kampachi, tostada de callo, taco de chile caribe, albóndigas en crema de hongos, vacío wagyu y chocoflan.

Las propuestas combinan cocina mexicana, italiana, francesa y asiática con ingredientes y presentaciones diseñados para esta edición de Race Team Edition.

Hamburguesas, donas, pizza y café: otras propuestas gastronómicas

La oferta especial también contempla opciones más casuales para quienes prefieren comer algo rápido o disfrutar de un antojo.

Entre ellas está Shake Shack, que tendrá un combo especial para los aficionados de la Fórmula 1 y Mercedes-AMG en sus sucursales participantes.

Por su parte, Randy’s Donuts preparó una dona de edición especial intervenida con el emblema de Mercedes-AMG.

En Cancino, los visitantes encontrarán una pizza acompañada de un cintillo especial inspirado en la marca, mientras que Club Sandwich, en la Condesa, presenta una preparación con pollo orgánico frito, queso cheddar, aceite de chile morita, especias y aderezo de crema ácida con hierbas.

Para quienes prefieren una pausa con café, Café Tormenta ofrece un latte rosa acompañado de una medialuna recién horneada.

La F1 también se disfruta fuera del Autódromo

El Gran Premio de México 2026 no solamente representa una oportunidad para disfrutar de las prácticas, la clasificación y la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La ciudad también suma propuestas gastronómicas para quienes buscan reunirse con amigos, conocer nuevos restaurantes o probar cócteles especiales durante el fin de semana.

Desde menús de varios tiempos hasta bebidas inspiradas en la velocidad, la oferta de establecimientos participantes permite acercarse al ambiente de la Fórmula 1 desde distintos espacios de la capital.

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