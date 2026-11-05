Pensión de Ascendientes del IMSS: ¿quién puede solicitarla y cuáles son los requisitos?

Pensión de Ascendientes. Foto: Pexels

El IMSS contempla la Pensión de Ascendientes, un apoyo económico dirigido al padre y la madre de un trabajador asegurado o pensionado que falleció, siempre que no existan otros familiares con derecho a recibir una pensión por su muerte.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, este beneficio está destinado a los padres que puedan demostrar su relación familiar y dependencia económica de la persona fallecida.

¿Quiénes pueden recibir la Pensión de Ascendientes?

Uno de los requisitos principales es que la persona fallecida no haya dejado cónyuge, hijos o concubina o concubinario con derecho a recibir una pensión.

Además, los padres deberán acreditar los siguientes puntos:

Vínculo filial: demostrar que son padre o madre del asegurado o pensionado fallecido.

demostrar que son padre o madre del asegurado o pensionado fallecido. Dependencia económica: comprobar que dependían económicamente de la persona fallecida.

comprobar que dependían económicamente de la persona fallecida. Ausencia de otros beneficiarios: no debe existir cónyuge, hijos o concubina o concubinario con derecho a la pensión.

¿Cuántas semanas cotizadas necesitaba el trabajador fallecido?

El IMSS establece que el asegurado debía contar con al menos 150 semanas de cotización al momento de su fallecimiento.

También debía encontrarse vigente en sus derechos o dentro del periodo de conservación de derechos en los seguros de Invalidez, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

En caso de que la muerte del trabajador haya ocurrido por un riesgo de trabajo, será necesario presentar el documento denominado Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgos de Trabajo ST-3.

Este dictamen es expedido por los Servicios Médicos Institucionales del IMSS.

¿Dónde se solicita la Pensión de Ascendientes?

Las personas interesadas en tramitar esta prestación deben acudir a la ventanilla de Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que les corresponda o que se encuentre más cercana.

El Instituto también cuenta con información sobre los documentos necesarios para iniciar el procedimiento.

Solicitud de Pensión de Ascendientes.

De esta manera, los padres de un trabajador o pensionado fallecido pueden solicitar esta prestación, siempre que acrediten la dependencia económica y cumplan con las condiciones establecidas por el Instituto.

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