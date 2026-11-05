¡Ya viene el aguinaldo! Checa quiénes aplican para este depósito en su pensión

¿Aguinaldo para todos los pensionados? checa quienes aplican. Foto: Getty

El cierre de año se acerca y, con él, llegan gastos adicionales para muchas familias. En estas fechas, el aguinaldo representa un ingreso extra para algunas personas pensionadas, aunque no todas tienen derecho a recibirlo.

Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) contemplan esta prestación para determinados grupos de pensionados y jubilados.

Por ello, te decimos quiénes pueden recibir el aguinaldo en noviembre de 2026 y qué establece el calendario de pagos de cada institución.

¿Quiénes son los beneficiarios que recibirán su aguinaldo en estas fechas?

Las personas pensionadas del IMSS y del ISSSTE pueden recibir aguinaldo, siempre que su pensión y régimen de retiro les otorguen ese derecho.

En el caso del IMSS, el beneficio corresponde a quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1973, conocida como Ley 73.

Por su parte, el ISSSTE contempla el pago de esta prestación para las personas pensionadas y jubiladas que tienen derecho a ella conforme al régimen pensionario aplicable.

Es importante no confundir este ingreso con los apoyos de la Pensión para el Bienestar, ya que se trata de programas y depósitos distintos.

¿Quiénes son los beneficiarios del IMSS que podrán recibir aguinaldo?

De acuerdo con el IMSS, las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1973 tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad de su pensión.

El Instituto señala:

“Tienes derecho a recibir un aguinaldo anual que equivale a una mensualidad de la cuantía de tu pensión, es decir, sin considerar el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. Este aguinaldo se paga en el mes de noviembre.”

El monto que recibirá cada persona depende de la cuantía de su pensión, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. El pago se realiza durante noviembre.

Además, el IMSS precisa que las personas pensionadas bajo la Ley del Seguro Social vigente —es decir, la Ley 97— no reciben aguinaldo por este concepto.

El Instituto indica:

“Para las pensiones de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente no reciben importe por este concepto.”

Por ello, es importante revisar el régimen bajo el cual fue otorgada la pensión para saber si corresponde el pago de esta prestación.

¿Quiénes reciben aguinaldo en el ISSSTE y cómo se paga?

El ISSSTE publicó su calendario oficial de pagos para 2026, dirigido a las personas pensionadas y jubiladas afiliadas al organismo. En él se contempla la entrega del aguinaldo en dos partes.

A diferencia del IMSS, que establece el equivalente a una mensualidad para los pensionados bajo la Ley 73, el calendario del ISSSTE distribuye esta prestación en dos exhibiciones.

El Instituto anunció que la primera parte del aguinaldo se entregará durante la primera quincena de noviembre de 2026. La segunda parte también está contemplada en el calendario anual de pagos del organismo.

Para conocer las condiciones particulares de su prestación, las personas pensionadas pueden consultar la resolución mediante la cual les fue otorgada la pensión y solicitar orientación directamente al ISSSTE.

¿Cuándo llegan las dos partes del aguinaldo del ISSSTE?

El calendario oficial del ISSSTE para 2026 contempla dos exhibiciones de esta prestación. La primera está prevista para la primera quincena de noviembre, mientras que la fecha de la segunda parte debe distinguirse de los depósitos mensuales de la pensión.

Además del aguinaldo, el instituto estableció que el depósito correspondiente a la pensión de noviembre se realizaría el 29 de octubre de 2026, mientras que el pago de diciembre está programado para el 27 de noviembre.

Por ello, es importante no confundir las fechas de las mensualidades con las correspondientes al aguinaldo: son depósitos distintos y están distribuidos en el calendario de cierre de año.

Las personas pensionadas y jubiladas pueden consultar su situación particular en los canales oficiales del IMSS o del ISSSTE, según corresponda, para confirmar si tienen derecho a esta prestación y conocer las condiciones de su pago.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.