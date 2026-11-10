De renuncias y despidos a pérdidas millonarias: los CEO famosos y sus relaciones prohibidas

Las relaciones prohibidas de los CEO famosos. Foto: Cuartoscuro | AFP

Jensen Huang, CEO de Nvidia reconoció haber sido infiel a su esposa, un hecho que provocó que las acciones de la empresa perdieran 4.31% durante la jornada bursátil del lunes 9 de noviembre.

Este caso provocó que se recordarán algunas “relaciones prohibidas” de importantes directivos que los llevaron a tener pérdidas, renunciar o ser despedidos.

Las relaciones prohibidas de los CEO

Jensen Huang — Nvidia

E 8 de noviembre de 2026 Huang publicó una disculpa en la que reconocer la infidelidad a su esposa, tras esto el consejo de Nvidia abrió una investigación sobre reportes de una posible operación de inteligencia extranjera

Steve Easterbrook — McDonald’s

Otro caso es el de Steve Easterbrook, quien en 2019 fue despedido de McDonald’s después de que se descubriera que mantenía una relación consensuada con una empleada, su salida fue pactada conservando una compensación económica.

Posteriormente, la empresa lo demandó, pues ocultó información sobre su conducta y McDonald’s recuperó más de 105 millones de dólares en efectivo y acciones.

Brian Krzanich — Intel

Fue en el año se 2018 que Brian Krzanich tomó la desición de renunciar después de violar las políticas internas.

La compañía confirmó la investigación en donde se descubiró que mantenía una relación con una empleada, esto, según la agencia Reuters, provocó que sus acciones retrocedieran 1.8 % el día del anuncio

Mark Hurd — Hewlett-Packard

Mark Hurd fue investigado por HP por una denuncia de abuso sexual, aunque no se encontró un incumplimiento en las políticas contra el acoso, si rompió las normas de conducta empresarial, por lo que renunció en 2010.

Su salida representó caída bursátil cercana al 8 % según se reportó en medios.

Alan Shaw — Norfolk Southern

En septiembre del 2024, Alan Shaw y la directora jurídica de Norfolk Southern fueron despedidos por incumplir las políticas internas,

La compañía dio a conocer que Shaw perdió el derecho a recibir indemnización por despido

Laurent Freixe — Nestlé

La compañía Nestlé informó el 1 de septiembre de 2025 que fue despedido su CEO, Laurent Freixe. Tras una investigación se confirmó una relación sentimental no declarada con una empleada.

Brian Dunn — Best Buy

Tras ser investigado por una relación cercana con una empleada, el comité de auditoría de Best Buy aseguró que esta afectó el ambiente laboral y violó políticas internas, provocando la renuncia de Dunn.

Jeff Bezos- Amazón

Jeff Bezos, fundador de Amazon, anunció su separación de MacKenzie Scott, tras 25 años de matrimonio, tras esto National Enquirer publicó información sobre su relación con Lauren Sánchez, provocando un escándalo.

Posteriormente, el acuerdo de divorcio contempló que MacKenzie recibiera aproximadamente el 4% de las acciones de Amazon, valoradas en 36 mil millones de dólares.

Bill Gates- Microsoft

La empresa confirmó que recibió una denuncia en 2019, mientras que un portavoz del empresario reconoció que Gates mantuvo una relación extramatrimonial.

Cabe señalar que dejó el consejo de administración de Microsoft en 2020, aunque su representante negó que esta decisión estuviera relacionada con la investigación.

Andy Byron – Astronomer

Andy Byron, entonces CEO de Astronomer, protagonizó uno de los escándalos más virales después de aparecer abrazando a Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la compañía, durante un concierto de Coldplay el 16 de julio de 2025 en Massachusetts.

Ambos intentaron ocultarse al aparecer en las pantallas del estadio, lo que generó especulaciones sobre una posible infidelidad, tras lo ocurrido, Astronomer abrió una investigación y el 19 de julio confirmó la renuncia de Byron.

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