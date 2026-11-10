IMSS, INSP e INCan rechazan participación oficial en informe de “Salud quebrada”

INCan. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) aclararon que no participaron institucionalmente en la elaboración ni presentación del informe “Salud quebrada. Retos, reformas y resultados del sistema de salud de México., publicado por el Colegio de México.

A través de un comunicado publicado este lunes, el INSP y el INCan precisaron que, aunque algunos de sus investigadores colaboraron en el proyecto a título académico, esto no significa que los organismos hayan respaldado el documento.

En relación con la presentación del informe "Salud quebrada. Retos, reformas y resultados del sistema de salud de México". pic.twitter.com/rz34dsDpKS — INSP México (@inspmx) November 9, 2026

Por su parte, el IMSS no respaldó los datos publicados en el informe, en materia de mortalidad materna, personal de salud, diabetes y cobertura.

INSP e INCan niegan aval institucional al informe de salud

En su comunicado, el INSP y el INCan señalaron que no intervinieron como instituciones en la elaboración, organización, promoción o aval del informe, ni en el evento donde fue presentado. También aclararon que ninguna de las dos dependencias autorizó el uso de sus nombres o logotipos institucionales en los materiales de difusión del encuentro.

Por ello, advirtieron que la aparición de sus identidades gráficas en dichos materiales “no debe interpretarse como una señal de respaldo, participación o aprobación oficial”.

IMSS contrasta números publicados

De acuerdo con el comunicado publicado por el IMSS, lo señalado acerca de la mortalidad materna es incorrecto, pues si bien se asegura que aumentó el riesgo de muerte, no hay datos oficiales respaldados en el informe. Según el IMSS, la mortalidad materna disminuyó en un 65% desde el 2021.

A su vez, en cuanto al personal de salud, el Instituto mencionó que todos sus trabajadores cuentan con contrato, seguridad social y prestaciones.

Por otra parte, informaron que las personas sin seguro social no aumentaron siete veces, como se menciona en el reporte.

Investigadores participaron a título académico

Las instituciones explicaron que la colaboración de algunos de sus investigadores ocurrió exclusivamente a título académico. En ese sentido, puntualizaron que las opiniones, análisis y conclusiones incluidas en el informe, así como las expresadas durante su presentación, son responsabilidad de sus respectivos autores y participantes.

Por lo tanto, aclararon que esas posturas no representan necesariamente las posiciones oficiales del Instituto Nacional de Salud Pública ni del Instituto Nacional de Cancerología.

Pese a marcar distancia del informe, ambos organismos reiteraron su respeto a la libertad académica, la investigación científica y la discusión plural de las ideas. En su posicionamiento, señalaron que estos principios son fundamentales para generar conocimiento y contribuir al fortalecimiento del sistema de salud de México.

¿Qué dice el informe publicado?

Este lunes fue presentado el informe “Salud quebrada. Retos, reformas y resultados del sistema de salud de México”, en el cual se menciona que alrededor de 44.5 millones de personas no tienen acceso a los servicios de salud pública. Debido a ello, según el reporte, los gastos de bolsillo catastróficos incrementaron en un 73% a lo largo de los últimos 10 años.

A su vez, el informe asegura que México está muy por encima del promedio de la OCDE en muertes inevitables, con alrededor de 400 decesos por cada 100 mil habitantes. En conclusión, se menciona que el presupuesto para el 2027 resulta insuficiente.

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