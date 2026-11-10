Tras más de 10 horas de bloqueo, pobladores liberan la Autopista del Sol, pero pernoctarán en Chilpancingo

Foto: Jesús Dorantes

Luego de más de 10 horas de bloqueo, habitantes de Tilapa, municipio de Malinaltepec, liberaron la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués, en Chilpancingo, tras alcanzar un acuerdo con representantes del gobierno de Guerrero para avanzar en la compra de 400 hectáreas de terreno que solicitan para su comunidad.

Durante la mesa de negociación, encabezada por el subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros, se acordó que el gobierno estatal aporte recursos para la adquisición de los predios y que el próximo 24 de noviembre se realizará una reunión con representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para gestionar otra aportación del gobierno federal.

Tras concretar estos compromisos, los manifestantes retiraron el bloqueo y permitieron la circulación vehicular.

Sin embargo, los pobladores no regresarán este día a la región Montaña, ya que permanecerán y pernoctarán en las inmediaciones del Congreso del Estado, en Chilpancingo, en espera de que se cumplan los acuerdos.

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