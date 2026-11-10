Demandan a Jensen Huang, CEO de Nvidia, por presuntos vínculos con espía china

Jensen Huang, CEO de Nvidia, confirmó su infidelidad. Foto: AFP PHOTO|CTI VIA AFPTV

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, fue demandado el lunes en una acción colectiva que acusa al empresario y a la compañía de engañar a sus accionistas al ocultar información sobre sus presuntos vínculos con una agente de inteligencia china.

De acuerdo con una denuncia presentada ante un tribunal federal de San José, California, los demandantes sostienen que Nvidia no reveló la supuesta relación extramarital de Huang con Alice Huang, exdirectiva de la empresa Megaspeed, con sede en Singapur y sin parentesco con el empresario.

La demanda señala que el presunto vínculo representaba posibles riesgos de seguridad nacional, además de amenazas para la reputación y las perspectivas comerciales de la compañía tecnológica.

Demanda acusa ocultamiento de información a accionistas

El caso cobró relevancia después de que The New York Times publicara información sobre la supuesta relación y señalara que autoridades estadounidenses habían llegado a la conclusión de que Alice Huang era una agente de inteligencia china.

Ante estos reportes, Jensen Huang reconoció ante empleados de Nvidia que había sido infiel a su esposa, aunque no ofreció detalles sobre la presunta relación.

Por su parte, Nvidia anunció el domingo una investigación interna sobre el asunto. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda.

Nvidia pierde 190 mil millones de dólares en valor bursátil

La controversia también coincidió con una caída en el mercado bursátil. Las acciones de Nvidia cerraron el lunes con un retroceso del 4.3%, lo que representó una pérdida aproximada de 190 mil millones de dólares en capitalización de mercado.

La demanda colectiva fue presentada cinco minutos después del cierre de la Bolsa estadounidense.

Los accionistas, encabezados por Mark Kistenmacher, solicitan una indemnización por daños y perjuicios cuyo monto no fue especificado.

Este tipo de acciones legales son habituales cuando los inversionistas consideran que una empresa ocultó información relevante antes de una caída inesperada en el precio de sus acciones.

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