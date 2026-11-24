¡Asaltan a la casa de los príncipes Guillermo y Catalina! | Foto: AFP – IA

La policía británica informó este martes del “robo con allanamiento e intrusión” en una de las residencias de los príncipes Guillermo y Kate Middleton, situada en el condado rural de Norfolk, al este de Inglaterra.

Al momento, las autoridades lograron la detención de dos hombres sospechosos de entrar a la finca de los príncipes de Gales, la cual estaba desocupada en el momento de los hechos, según un comunicado emitido por la policía de Norfolk y retomado por la agencia de noticias AFP.

Two arrested after break-in at country home of Prince William and wife Kate, UK police say https://t.co/Nd0iBkvoJH pic.twitter.com/HGyYDPYdel — Reuters (@Reuters) November 24, 2026

¿Qué pasó en la finca de los príncipes Guillermo y Kate Middleton?

Los agentes de la Policía de Norfolk recibieron, durante la noche de este lunes, un aviso por “actividad sospechosa” en un predio situado dentro de la residencia privada de Sandringham, propiedad del rey Carlos III, según se lee en el comunicado.

“Los agentes se desplazaron hasta allí y se desplegaron medios especializados, entre ellos perros policía, drones y un helicóptero de la unidad aérea de la policía nacional, para apoyar las labores de búsqueda“, indicó la policía.

Cabe destacar que, antes del anuncio oficial, los diarios The Sun y The Daily Telegraph informaron del allanamiento de Anmer Hall, una mansión de diez dormitorios propiedad del príncipe Guillermo, situada en la finca de Sandringham.

Guillermo, Kate Middleton y sus tres hijos se encontraban en Forest Lodge, su residencia principal en Windsor, en el sureste de Inglaterra, a casi 40 kilómetros al oeste de Londres.

Hasta el momento, la Casa Real británica no se ha pronunciado por el momento y no respondieron al llamado de la agencia AFP.

Salen a la luz más detalles alrededor del robo

La noticia sobre el asalto a la finca de los príncipes de Gales salió a la luz mientras Guillermo visitaba al ministro británico, Andy Burnham, en el número 10 de Downing Street, residencia oficial de los líderes británicos.

Andy Burnham tampoco ha emitido declaraciones al respecto de su encuentro con el príncipe Guillermo ni del robo confirmado por las autoridades locales.

Diversos medios internacionales precisaron que los miembros de la realeza británica solo usan la residencia de Norfolk como casa de campo para pasar las vacaciones o la aprovechan únicamente para estancias cortas.

Además, la prensa global asegura que la difunta reina Isabel les regaló la casa, que cuenta con diez dormitorios, como obsequio de bodas en 2011.

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