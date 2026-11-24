El jitomate subió un 39.31%. Foto: Cuartoscuro.

La inflación anual en México alcanzó 3.96% durante la primera quincena de noviembre de 2026, impulsada por el encarecimiento de productos como la electricidad, el tomate verde, el jitomate y el huevo, de acuerdo con cifras publicadas este martes 24 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El aumento de precios volvió a presionar el bolsillo de las familias mexicanas, particularmente al momento de hacer el mandado: las frutas y verduras se encarecieron 5.50% en apenas 15 días y 20.05% respecto al mismo periodo del año pasado.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 148.110 puntos, lo que representa un incremento de 0.54% respecto a la segunda quincena de octubre.

En el mismo periodo de 2025, la inflación anual fue de 3.61%.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye productos y servicios cuyos precios presentan una alta volatilidad o no responden a condiciones de mercado, registró una disminución quincenal de 0.10%, aunque un incremento anual de 3.68%.

En cambio, la inflación no subyacente, que incluye productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, aumentó 2.72% en la quincena y 4.90% a tasa anual.

¿Qué productos están golpeando más tu bolsillo?

Hacer el mandado puede salirte más caro que hace 15 días. Productos utilizados habitualmente en las cocinas mexicanas, como el tomate verde, el jitomate, los chiles y el huevo, registraron importantes aumentos de precio durante la primera quincena de noviembre.

Entre los productos y servicios con aumentos de precio que destacaron por su incidencia en la inflación se encuentran:

Tomate verde: 39.31%.

Jitomate: 28.95%.

Chile poblano: 26.97%.

Electricidad: 20.74%.

Chile serrano: 17.20%.

Servicios profesionales: 6.76%.

Huevo: 6.59%.

Pollo: 1.99%.

¿Qué productos bajaron de precio durante noviembre?

No todos los productos y servicios se encarecieron durante la primera quincena del mes. Entre los que registraron disminuciones de precio destacan:

Cebolla: -16.88%.

Calabacita: -11.81%.

Transporte aéreo: -7.81%.

Ron: -4.55%.

Vino de mesa: -4%.

Colchones: -3.74%.

Tequila: -2.59%.

Ropa de abrigo: -2.11%.

¿Por qué aumentó el precio de la electricidad?

El Inegi reportó un aumento quincenal de 20.74% en el precio de la electricidad, debido principalmente a la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada cálida en 11 localidades del país.

Las localidades donde concluyeron estas tarifas son:

Mexicali.

Ciudad Juárez.

Culiacán.

Chihuahua.

Hermosillo.

Matamoros.

Colima.

La Paz.

Huatabampo.

Jiménez.

Esperanza.

El incremento es un promedio nacional y no significa que todos los hogares mexicanos registrarán un aumento de esa magnitud en su próximo recibo de luz.

En conjunto, los energéticos registraron un aumento quincenal de 3.69%.

Frutas y verduras se encarecen cinco veces la inflación general

El aumento en el precio de los alimentos no se limita a lo ocurrido durante los primeros 15 días de noviembre.

De acuerdo con el Inegi, las frutas y verduras se encarecieron 20.05% respecto al mismo periodo de 2025, un incremento equivalente a cinco veces la tasa de inflación general del país.

En tanto, los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un aumento anual de 5.28%.

¿Qué otros gastos de los hogares mexicanos se encarecieron?

Además de los alimentos, otros productos y servicios que forman parte del presupuesto de las familias mexicanas registraron aumentos de precio durante el último año.

Restaurantes y servicios de alojamiento: 5.87%.

Servicios educativos: 5.85%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 5.28%.

Salud: 4.32%.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3.67%.

Transporte: 2.74%.

Los primeros cuatro rubros registraron incrementos superiores a la inflación general anual de México.

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