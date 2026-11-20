La Luna de Castor será la primera de 3 superlunas consecutivas. Foto: Shutterstock

La Luna de Castor es uno de los eventos astronómicos destacados de noviembre, de acuerdo con el Calendario Astronómico de este mes.

¿Cuándo será la última Luna llena de noviembre y cómo podremos verla? En Unotv.com te contamos todos los detalles.

¿Cuándo será la Luna de Castor 2026?

De acuerdo con Star Walk, la Luna de Castor tendrá lugar el martes 24 de noviembre de 2026 y alcanzará su fase llena exacta a las 14:53 UTC, es decir, a las 8:53 horas en la Ciudad de México.

Cabe mencionar que la Luna brillará en la constelación de Tauro, cerca del cúmulo estelar de las Pléyades, y parecerá llena los días 23, 24 y 25 de noviembre.

¿Por qué se llama Luna de Castor?

La Luna llena de noviembre lleva el nombre de los castores debido a que es durante este mes que estos animales construyen sus diques de invierno en esta época del año.

“En este momento, se vuelven especialmente activos (los castores) en la construcción de sus diques de invierno en preparación para la estación fría. El castor es principalmente nocturno, por lo que trabaja bajo la luz de la Luna Llena”, indica el sitio Time and Date.

La Superluna de noviembre

El 24 de noviembre también tendrá lugar la primera Superluna de una serie de tres consecutivas, un fenómeno que no se presentaba desde enero de este año.

Esto sucede debido a que la órbita de la Luna es ligeramente ovalada, su distancia a la Tierra varía. Cuando está más cerca, la luna llena parece más grande y brillante de lo habitual, aunque la diferencia puede ser sutil, informó la NASA.

Para Ciudad de México, la salida de la Luna será a las 18:05 horas.

¿Cómo observar la superluna?

Para poder apreciar el fenómeno astronómico, conviene buscar un sitio con poca contaminación lumínica y una vista despejada. También puedes seguir estos consejos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM):

Busca la Luna al anochecer: cuando está cerca del horizonte puede parecer más grande debido a la conocida ilusión lunar.

No necesitas equipo especial: puedes observarla a simple vista, aunque unos binoculares o un telescopio pequeño permiten distinguir cráteres y mares.

Aprovecha para tomar fotografías: incluye edificios, árboles o montañas en primer plano. Un teleobjetivo moderado y un trípode pueden ayudarte a destacar su tamaño aparente.

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