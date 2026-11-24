Parastoo Ahmadi ofreció el concierto en 2024. Foto: Getty images | Ilustrativa

La cantante iraní Parastoo Ahmadi, de 29 años, recibió 74 latigazos este lunes como castigo por ofrecer un concierto sin velo que transmitió a través de YouTube en diciembre de 2024, informó su abogado al portal iraní Emtedad, según publicó El País.

Cuatro integrantes de su grupo musical recibieron el mismo castigo tras ser declarados culpables de difundir “contenido inmoral” y “ofender la moral pública”. Además, los cinco tienen prohibido trabajar en la industria musical y salir de Irán durante los próximos dos años.

La flagelación es considerada por organizaciones como Amnistía Internacional una forma de tortura y un castigo cruel e inhumano que viola el derecho internacional.

El concierto sin velo por el que fue castigada Parastoo Ahmadi

El pasado 11 de diciembre de 2024, Parastoo Ahmadi ofreció un concierto sin público en el caravasar de Deir Gachin, una antigua construcción ubicada en la provincia iraní de Qom.

Durante la presentación, transmitida a través de su canal de YouTube, la artista apareció con el cabello descubierto y un vestido negro de tirantes, acompañada de sus músicos.

La actuación desafió dos de las restricciones impuestas a las mujeres en Irán: el uso obligatorio del velo y la prohibición de cantar como solistas ante audiencias masculinas o mixtas.

Tras la difusión del video, la cantante y dos de sus músicos fueron detenidos y posteriormente liberados bajo fianza.

¿Quién es Parastoo Ahmadi?

Parastoo Ahmadi es una cantante iraní y graduada en dirección cinematográfica que adquirió notoriedad durante las protestas del movimiento “Mujer, vida, libertad”, surgido en septiembre de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini.

La joven kurda había sido detenida por la policía de la moral, acusada de llevar el velo de manera inapropiada.

Ahmadi manifestó su apoyo a las protestas mediante la interpretación de una canción patriótica, titulada Sobre la sangre de la juventud de la patria, lo que derivó en que fuera citada por los servicios de seguridad iraníes.

Desde entonces, miles de mujeres iraníes han desafiado la obligatoriedad del velo como un acto de resistencia civil, pese al riesgo de enfrentar multas, detenciones y castigos corporales.