Ve cuándo seguirla. Foto: Gettyimages

La representante de México, María Vargas, está a un paso de conocer si avanzará a la siguiente etapa de Miss Universo 2026, cuya gran final se celebrará mañana, martes 24 de noviembre en Puerto Rico. La jalisciense competirá por un lugar entre las semifinalistas frente a representantes de otros 116 países y territorios, en la edición número 75 del certamen.

Los seguidores de la mexicana podrán acompañarla durante la transmisión de la gala, en la que se conocerá a la sucesora

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2026 y a qué hora empieza?

La gran final de Miss Universo 2026 se realizará este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan, ,la ceremonia reunirá a las 30 delegadas que buscarán avanzar en las distintas rondas de la competencia hasta llegar a la coronación.

La transmisión comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con la programación de Universal+, una hora antes, comenzará la ceremonia “Celebrando Nuestras Reinas”, donde se reconocerá el esfuerzo de las concursantes.

¿Dónde ver Miss Universo 2026 en vivo desde México?

Los espectadores en México podrán seguir la competencia a través de las siguientes opciones:

Universal+: transmitirá la gala en vivo a partir de las 19:00 horas

transmitirá la gala en vivo a partir de las 19:00 horas Telemundo Internacional: ofrecerá la señal televisiva de la competencia para Latinoamérica

La transmisión permitirá seguir las distintas etapas de la final, desde la presentación de las semifinalistas hasta la elección de las finalistas y la coronación de la nueva Miss Universo.

¿Quién es María Vargas? La jalisciense que representa México en Miss Universo 2026

María Vargas, originaria de Zapopan, Copalita, tiene 28 años y será encargada de defender la corona de Fátima Bosch en la próxima edición de Miss Universo en San Juan, Puerto Rico.

La ganadora de Miss Universo México 2026 estudió Negocios Internacionales en Cucea y desarrolló una empresa de productos elaborados en su tierra natal: Jalisco.

En 2022, escribió en redes sociales que encuentra la inspiración en la naturaleza. “Me conecto y, de pronto, surgen mis mejores ideas“, confesó. Vargas habla inglés y, como parte de su preparación, tomó clases de pasarela, oratoria, meditación, ejercicios mentales y manejo de las emociones

Para septiembre de 2026, usuarios cuestionaron su actitud al “regaña” a Zayda Rios, representante de Morelos, durante la pasarela de trajes típicos de cada región, que tuvo lugar en Los Cabos, Baja California Sur. En el video, se observa cómo las concursantes están formadas para pasar al escenario, pero Vargas reprende a Miss Morelos.

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