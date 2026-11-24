Tiene casi una década que Luis Miguel sacó un disco. Foto: Cuartoscuro

Luis Miguel podría lanzar un nuevo material musical este 2026, tras nueve años de haber compartido su último disco, ¡México por siempre!, el 24 de noviembre de 2017. Spotify podría tener la clave.

La cuenta oficial de la plataforma de música en streaming compartió una publicación en la que se ve a Luismi con la mitad del rostro iluminada y el Sol de fondo, vestido con un traje negro. En la parte baja de la imagen aparece la leyenda: “Luis Miguel 3 de diciembre”.

Aunque la publicación únicamente etiqueta al cantante y repite la fecha del 3 de diciembre, ya comenzaron las especulaciones sobre lo que podría ocurrir ese día, desde el lanzamiento de un nuevo álbum o sencillo hasta un concierto sorpresa.

Muchos de sus seguidores se mostraron alegres por este anuncio y compartieron diversos comentarios, como:

¡Regresa el rey!

¿Qué? ¡Dios mío, casi 10 años después!

El Sol vuelve a brillar y más fuerte que nunca.

Luis Miguel regresará en Avengers: Doomsday.

Navidades 2, Luis Miguel.

¿Por qué se avivaron los rumores de nueva música de Luis Miguel?

¿Luis Miguel prepara nueva música? Una foto junto al guitarrista y productor Paul Jackson Jr. desató las especulaciones entre sus fans. ☀️🎶



El músico, nominado al Grammy y reconocido por trabajar con figuras como Michael Jackson, Whitney Houston y Luther Vandross, publicó una… pic.twitter.com/HpoI4Fha1t — TRECE (@treceentmx) October 12, 2026

Esto se debe a que, a principios de octubre de este año, circuló una imagen de “El Sol de México” junto a Paul Jackson Jr., reconocido productor y guitarrista, y Dave Reitzas (David Reitzas), reconocido ingeniero de sonido, mezclador y productor musical estadounidense.

En la publicación, Paul escribió: “Gran sesión anoche con el productor/ingeniero @davereitzas y el increíble @luismiguel. ¡¡¡Qué bendición!!!”. Sin embargo, la imagen fue borrada unos minutos después de haber sido publicada.

A mediados de octubre también se difundieron videos que mostraban a Luis Miguel saliendo de un automóvil y entrando a un estudio de grabación en Los Ángeles junto a Paul y Dave.

A pesar de las apariciones del cantante en el estudio y de la publicación de Spotify, no hay ninguna confirmación de nuevos proyectos por parte de Luis Miguel o su equipo.

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