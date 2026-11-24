Hombres toman decenas de rehenes en un supermercado de Colombia. Foto: AFP

Un grupo de asaltantes mantiene a 25 personas como rehenes en un supermercado de Cartagena, Colombia, informó este martes el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el mandatario, los delincuentes pretendían cometer un robo en un centro comercial. En total, 30 personas fueron tomadas como rehenes, de las cuales cinco ya fueron liberadas.

#ATENCIÓN | "Este Gobierno no va a aflojar": La promesa del presidente De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) a uno de los heridos por el atentado en Villavicencio. pic.twitter.com/ml8KPTSlCF — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) November 24, 2026

Asaltantes mantienen a 25 rehenes en Cartagena

El presidente de Colombia informó, durante una rueda de prensa, que el caso está relacionado con un intento de robo a un vehículo blindado.

La toma de rehenes ocurrió en un supermercado de Cartagena, uno de los destinos turísticos de Colombia.

En redes sociales circulan videos que muestran a hombres armados amenazando a los rehenes, quienes miran hacia el exterior del supermercado a través de las ventanas.

#URGENTE | "La protección de la vida y la integridad de las personas es nuestra prioridad. La situación que se presenta en nuestro almacén en Cartagena está siendo atendida por las autoridades competentes. Como compañía, estamos atentos a sus indicaciones y al manejo de la… pic.twitter.com/rlnZbzvXbJ — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) November 24, 2026

#URGENTE | Pánico en Cartagena: hombres armados toman como rehenes a trabajadores dentro de una sede del Éxito tras haber ingresado a cometer un hurto. pic.twitter.com/OXNEghKsHn — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) November 24, 2026

Las imágenes también muestran el operativo que se desplegó en las inmediaciones del lugar, que permanece rodeado por fuerzas de seguridad.

Grabado por la propia Policía: así fue la liberación de una retenida en el Éxito de La Castellana, en Cartagena. pic.twitter.com/kO8Yhn49BV — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) November 24, 2026

Liberan a cinco rehenes en Colombia

Abelardo de la Espriella detalló que las cinco personas liberadas son mujeres mayores.

#ATENCIÓN | Liberan a los rehenes del almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, tras casi tres horas retenidos. pic.twitter.com/8yZKYV9lqA — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) November 24, 2026

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el mandatario:

30 personas fueron tomadas como rehenes

Cinco mujeres mayores fueron liberadas

25 personas permanecen retenidas

Hasta el momento del reporte, no se habían proporcionado más detalles sobre la identidad de los rehenes ni el número de asaltantes involucrados.