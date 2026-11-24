Asaltantes toman rehenes en supermercado de Cartagena, Colombia: imágenes
Delincuentes que pretendía cometer un robo en un centro comercial tomaron rehenes en Colombia.
Un grupo de asaltantes mantiene a 25 personas como rehenes en un supermercado de Cartagena, Colombia, informó este martes el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con el mandatario, los delincuentes pretendían cometer un robo en un centro comercial. En total, 30 personas fueron tomadas como rehenes, de las cuales cinco ya fueron liberadas.
Asaltantes mantienen a 25 rehenes en Cartagena
El presidente de Colombia informó, durante una rueda de prensa, que el caso está relacionado con un intento de robo a un vehículo blindado.
La toma de rehenes ocurrió en un supermercado de Cartagena, uno de los destinos turísticos de Colombia.
En redes sociales circulan videos que muestran a hombres armados amenazando a los rehenes, quienes miran hacia el exterior del supermercado a través de las ventanas.
Las imágenes también muestran el operativo que se desplegó en las inmediaciones del lugar, que permanece rodeado por fuerzas de seguridad.
Liberan a cinco rehenes en Colombia
Abelardo de la Espriella detalló que las cinco personas liberadas son mujeres mayores.
De acuerdo con las cifras proporcionadas por el mandatario:
- 30 personas fueron tomadas como rehenes
- Cinco mujeres mayores fueron liberadas
- 25 personas permanecen retenidas
Hasta el momento del reporte, no se habían proporcionado más detalles sobre la identidad de los rehenes ni el número de asaltantes involucrados.