Dos hombres armados secuestraron a la comerciante. Foto: Guardia Civil

Una comerciante fue privada de la libertad por dos hombres armados que irrumpieron en su negocio y la obligaron a subir a una camioneta gris, en Morelia, Michoacán. El secuestro ocurrió el lunes 23 de noviembre, alrededor de las 13:53 horas, y quedó registrada por cámaras de videovigilancia.

Tras recibir el reporte y dar seguimiento al vehículo mediante el sistema de monitoreo del C5, elementos de la Guardia Civil localizaron a la mujer ese mismo día y detuvieron a tres personas presuntamente relacionadas con el caso, informó el centro de seguridad estatal.

El hecho fue difundido en redes sociales como en la cuenta de X, Tráfico Puebla, a través de una grabación en la que se observa cómo los dos sujetos ingresan al establecimiento y someten a la comerciante para sacarla por la fuerza.

🚨🛻 Una comerciante fue privada de su libertad por dos hombres armados que irrumpieron en su negocio y la obligaron a subir a una camioneta gris, en Morelia, Michoacán. El hecho quedó captado por cámaras de videovigilancia.



Gracias al seguimiento del C5, la Guardia Civil logró… pic.twitter.com/9K3DjbNcLM — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) November 24, 2026

Así fue el secuestro de la comerciante en Morelia

Las imágenes de videovigilancia muestran el momento en que dos hombres llegan al negocio de la mujer y la obligan a salir del establecimiento.

En la grabación, captada a plena luz del día, se observa que los individuos utilizan armas de fuego para someterla y llevarla hasta una camioneta gris, en la que la suben por la fuerza antes de retirarse del lugar.

El episodio ocurrió aproximadamente a las 13:53 horas del lunes 23 de noviembre. La difusión del video permitió observar cómo se desarrolló la agresión dentro y fuera del establecimiento.

Hasta el momento, la información proporcionada no detalla la identidad de los responsables ni el motivo por el que se llevaron a la comerciante.

Rescatan a víctima y detienen a tres personas

Después de los hechos, el C5 de Michoacán informó que el seguimiento mediante las cámaras de videovigilancia permitió a la Guardia Civil ubicar a la mujer durante el mismo día de su privación ilegal de la libertad.

Como resultado de las acciones de búsqueda, los elementos estatales también detuvieron a tres personas presuntamente relacionadas con el caso.

El reporte oficial destacó la coordinación y el monitoreo permanente como parte de las acciones para atender este tipo de incidentes y salvaguardar la seguridad de la población. Sin embargo, no se dieron a conocer detalles sobre el lugar donde fue localizada la víctima, las circunstancias de su liberación ni la situación jurídica de las tres personas detenidas.

Las autoridades tampoco precisaron si los detenidos son los mismos hombres que aparecen en el video o si existen otras personas involucradas. Ante cualquier emergencia, las autoridades de Michoacán piden comunicarse al 911.

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