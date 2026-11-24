Continúan los descuentos del Buen Fin. Foto: Gobierno de Sinaloa

El Buen Fin ya terminó pero las promociones continúan en Sinaloa. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) anunció que se extienden hasta fin de mes los descuentos en multas y recargos vehiculares, además de ahorros en algunos trámites, como el alta de placas.

Descuentos disponibles en Sinaloa hasta fin de mes

100% de descuento en recargos, multas, honorarios y gastos en:

Pago de refrendo de concesiones de permisos del servicio público

75% de descuento en recargos, multas, honorarios y gastos en:

Calcomanías para vehículos de servicio particular y público

Canje de placas para vehículos de servicio particular y público

30% de descuento en:

Alta de placas

Cambio de propietario

50% de descuento en:

Renovación de licencias de conducir, excepto licencias por primera vez, de aprendiz y permanentes

Además de los descuentos mencionados, el Gobierno de Sinaloa informó que se cuenta con la opción de pagar a 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes

¿Cuándo es el último día de los descuentos en Sinaloa?

Los descuentos en multas, recargos y trámites vehiculares estarán disponibles hasta el próximo lunes 30 de noviembre. El SATES invita a la población a no dejar pasar esta última oportunidad y acudir a cualquiera de las oficinas de recaudación, módulos y colecturías del estado, donde podrán recibir orientación y realizar sus trámites.

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