Sinaloa extiende descuentos de hasta el 100% en multas y recargos vehiculares
El SATES invita a la población a no dejar pasar esta última oportunidad y acudir a cualquiera de las oficinas de recaudación.
El Buen Fin ya terminó pero las promociones continúan en Sinaloa. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) anunció que se extienden hasta fin de mes los descuentos en multas y recargos vehiculares, además de ahorros en algunos trámites, como el alta de placas.
Descuentos disponibles en Sinaloa hasta fin de mes
100% de descuento en recargos, multas, honorarios y gastos en:
- Pago de refrendo de concesiones de permisos del servicio público
75% de descuento en recargos, multas, honorarios y gastos en:
- Calcomanías para vehículos de servicio particular y público
- Canje de placas para vehículos de servicio particular y público
30% de descuento en:
- Alta de placas
- Cambio de propietario
50% de descuento en:
- Renovación de licencias de conducir, excepto licencias por primera vez, de aprendiz y permanentes
- Además de los descuentos mencionados, el Gobierno de Sinaloa informó que se cuenta con la opción de pagar a 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes
¿Cuándo es el último día de los descuentos en Sinaloa?
Los descuentos en multas, recargos y trámites vehiculares estarán disponibles hasta el próximo lunes 30 de noviembre. El SATES invita a la población a no dejar pasar esta última oportunidad y acudir a cualquiera de las oficinas de recaudación, módulos y colecturías del estado, donde podrán recibir orientación y realizar sus trámites.
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