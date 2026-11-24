Entrega de vehículos a policías en Sinaloa. Foto: Samuel Sánchez

A cuatro días de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que las operaciones federales contra todos los grupos criminales continuarán en Sinaloa y encabezó la entrega de 104 vehículos para fortalecer las corporaciones policiales.

Desde las instalaciones de la Base Aérea Militar Número 10, en Culiacán, el funcionario federal destacó los resultados del operativo realizado el pasado 20 de noviembre en Guasave, que permitió detener a uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

Recordó que el “Chapo Isidro” contaba con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una solicitud de extradición por parte de las autoridades estadounidenses.

García Harfuch reconoció la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Sinaloa en la operación, además de rendir homenaje a los 4 militares que perdieron la vida durante estas acciones.

Por su parte, la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, consideró que la captura del líder criminal representa un resultado positivo de la estrategia federal de seguridad, aunque reconoció los daños materiales, el temor y la incertidumbre que provocó la jornada de violencia entre los habitantes del norte de la entidad.

La mandataria sostuvo que durante estos acontecimientos las autoridades de los tres niveles de gobierno brindaron atención y protección a la población.

Cerca de 4 mil 200 detenidos en Sinaloa

El secretario federal de Seguridad informó que, del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2026, las acciones contra la delincuencia en Sinaloa han permitido:

La detención de cerca de 4 mil 200 personas

El aseguramiento de 150 toneladas de droga

El decomiso de más de 7 mil 400 armas de fuego

La inhabilitación de 2 mil 627 laboratorios y áreas de producción de metanfetamina

Destacó que las armas aseguradas en Sinaloa representan aproximadamente el 20% del total decomisado en el país durante ese periodo.

Refuerzan a policías de Sinaloa con 104 vehículos

Como parte de la estrategia de seguridad, el Gobierno Federal entregó este martes 104 vehículos, de los cuales 57 fueron destinados a la Policía Estatal Preventiva y 47 a la Policía Municipal de Culiacán.

El equipamiento forma parte de un programa que contempla la entrega de más de 200 unidades, entre patrullas, motocicletas, cuatrimotos y vehículos blindados.

García Harfuch adelantó que la próxima semana se entregará equipamiento a la Policía Municipal de Mazatlán y llegarán más vehículos blindados para las corporaciones de seguridad de Culiacán y del estado.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, brigadier Sinuhé Téllez López, explicó que las nuevas unidades permitirán ampliar los recorridos de vigilancia preventiva, incrementar la presencia policial y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.

Por su parte, la gobernadora interina agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destacó que el equipamiento permitirá fortalecer las instituciones policiales y la estrategia de pacificación en Sinaloa.

Al evento asistieron también los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

García Harfuch reiteró que la estrategia federal en Sinaloa no concluirá con la captura de líderes criminales, sino que se mantendrán las operaciones permanentes de inteligencia, investigación y vigilancia contra todas las organizaciones delictivas, sin distinción de grupo o facción.

No se retoman clases presenciales

Pese a que la gobernadora interina aseguró que existen condiciones de seguridad, este martes, por segundo día consecutivo, diversas instituciones educativas públicas y privadas del norte de Sinaloa, principalmente de Guasave y Juan José Ríos, decidieron suspender las clases presenciales, aunque no existe una disposición oficial para cancelar las actividades escolares.

Algunas optaron por la modalidad virtual y otras suspendieron totalmente sus actividades, debido al temor que persiste entre la población tras la captura del “Chapo Isidro”. A este escenario se suma un nuevo operativo registrado el lunes en el ejido Mochis, la constante presencia de las fuerzas federales y la localización sin vida de un joven que había sido reportado como desaparecido el pasado viernes 20 de noviembre, día en que se llevó a cabo el operativo de captura.

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