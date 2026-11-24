Días feriados en México. Foto: Getty Images

Si ya estás pensando en tomar unos días de descanso o hacer planes con tu familia, apunta esta fecha: el viernes 25 de diciembre de 2026 será el próximo día de descanso obligatorio para los trabajadores en México, con motivo de la Navidad, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

La fecha permitirá a quienes descansan habitualmente los sábados y domingos disfrutar de un fin de semana largo. Además, apenas una semana después habrá otro descanso obligatorio por la celebración de Año Nuevo.

Si te toca trabajar en alguna de estas fechas, recuerda que tienes derecho a recibir un pago triple por la jornada laboral.

¿Cuándo es el próximo puente para trabajadores en México?

El viernes 25 de diciembre será el último día de descanso obligatorio de 2026 establecido en el calendario de la Ley Federal del Trabajo.

Al caer en viernes, las personas que descansan los fines de semana podrán disfrutar de tres días consecutivos sin trabajar:

Viernes 25 de diciembre: descanso obligatorio por Navidad.

Sábado 26 de diciembre.

Domingo 27 de diciembre.

Después de este puente, los trabajadores tendrán que esperar solamente una semana para el siguiente día festivo oficial.

¿Cuándo será el primer descanso obligatorio de 2027?

El primer día de descanso obligatorio de 2027 será el viernes 1 de enero, con motivo de la celebración de Año Nuevo.

Esto permitirá a quienes descansan los sábados y domingos disfrutar de otro fin de semana largo:

Viernes 1 de enero: descanso obligatorio por Año Nuevo.

Sábado 2 de enero.

Domingo 3 de enero.

De esta manera, los trabajadores que tengan ese esquema laboral podrán disfrutar de dos fines de semana largos consecutivos entre el cierre de 2026 y el inicio de 2027.

¿El 12 de diciembre es día de descanso obligatorio en México?

Aunque el 12 de diciembre es una fecha en la que los bancos suspenden operaciones por el Día del Empleado Bancario, no está contemplado como un día de descanso obligatorio general en la Ley Federal del Trabajo.

Por lo tanto, la fecha no implica un descanso obligatorio para todos los trabajadores del país.

¿Cuánto deben pagarte si trabajas el 25 de diciembre o el 1 de enero?

Si por las necesidades de tu trabajo debes presentarte a laborar en Navidad o Año Nuevo, tienes derecho a recibir un pago adicional.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) y el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, quienes laboren en un día de descanso obligatorio deberán recibir:

Su salario diario normal.

Un salario doble adicional por el servicio prestado.

Es decir, deberán recibir un salario triple en total por trabajar ese día.

Por ejemplo, si ganas 400 pesos diarios y trabajas el 25 de diciembre, el pago correspondiente a esa jornada deberá ser de mil 200 pesos.

La misma disposición aplica para quienes deban trabajar el viernes 1 de enero de 2027.

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio en México?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece los siguientes días de descanso obligatorio:

El 1 de enero, por Año Nuevo.

El primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero.

El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo.

El 1 de mayo.

El 16 de septiembre.

El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre.

El 1 de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

El 25 de diciembre.

El día que determinen las leyes federales y locales electorales para la realización de elecciones ordinarias.

¿Qué hacer si no te pagan triple por trabajar en un día festivo?

Si tienes dudas sobre el pago que te corresponde por trabajar en un día de descanso obligatorio, puedes solicitar asesoría gratuita a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

La Profedet ofrece atención a través de los siguientes canales:

Teléfono: 079, línea del Gobierno de México.

Atención presencial en la Ciudad de México: Dr. José María Vértiz 211, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Atención en el resto del país: oficinas ubicadas en las instalaciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Puedes consultar la ubicación de las oficinas en OFICINAPROFEDET. Recuerda que todos los servicios son gratuitos.

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