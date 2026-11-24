Alejandra Guzmán. Foto: Getty Images

Alejandra Guzmán recibió un golpe en la cara durante su presentación en la Feria de la Mezclilla de Nextlalpan, Estado de México, mientras cataba “El Rock de la Cárcel” y realizaba una coreografía con cadenas y esferas de gran tamaño.

Pese al impacto, la cantante continuó con el espectáculo sin detener la música ni abandonar el escenario.

¡Tremendo golpazo se llevó Alejandra Guzmán! 😳🎤



Durante un concierto en Nextlalpan, Estado de México, una esfera metálica que utilizaba en su coreografía terminó golpeándola directamente en el rostro. ¡Y ni así detuvo el concierto!



El momento quedó captado en video y ya se… pic.twitter.com/83Rp0k0Oe8 — Contexto de Durango (@contextodgo) November 24, 2026

¿Cómo fue el golpe que recibió Alejandra Guzmán en pleno concierto?

En el video se observa cómo Alejandra Guzmán mueve un mazo con una cadena, cuyo impulso provocó que la esfera suspendida en uno de sus extremos terminara por golpearla directamente en el rostro.

La rockera se mostró sorprendida tras el incidente, pero continuó con su presentación en la Feria de la Mezclilla de Nextlalpan.

Sobre el golpe, Alejandra Guzmán no ha informado públicamente si sufrió alguna lesión como consecuencia del golpe.

El incidente también generó preocupación entre sus fans debido a que, semanas atrás, la intérprete sufrió una lesión de cadera que la obligó a suspender un concierto en Veracruz.

Alejandra Guzmán sufrió una dislocación de cadera en Veracruz

El incidente en el Estado de México ocurrió después de que la cantante sufriera otro percance durante una presentación en el World Trade Center de Veracruz.

En aquella ocasión, Alejandra Guzmán sufrió una dislocación de cadera luego de realizar un salto con las piernas abiertas como parte de su espectáculo.

La intérprete no pudo mantenerse de pie, por lo que sus bailarines tuvieron que ayudarla. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia a un hospital para recibir atención médica.

Tras el accidente, la cantante informó que los médicos habían logrado acomodarle la cadera y agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores.

A diferencia de lo ocurrido en Veracruz, el golpe en el rostro que recibió en Nextlalpan no impidió que la artista continuara con su presentación.