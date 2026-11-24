El video del supuesto robo ocurrió en Puebla capital. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Los robos a casa habitación son una constante en diversos estados de la República Mexicana. Sin embargo, en Puebla quedó registrado un modus operandi en el que dos sujetos fingieron que su automóvil tenía una falla para, presuntamente, cometer un atraco.

Video del presunto robo en Puebla

El video fue compartido por la cuenta Los Titulares y muestra el momento en que dos sujetos simulan que su automóvil se descompuso en la colonia Bugambilias. Ambos portaban cubrebocas y se encontraban frente a un domicilio.

#LosTitulares | Así es como dos hombres entraron a robar a una casa en la colonia Bugambilias.



Los ladrones fingieron que su carro estaba descompuesto para irrumpir en el domicilio y llevarse varios objetos de valor.@C_Lobato pic.twitter.com/sVnep3UwhY — LosTitulares (@_LosTitulares) November 24, 2026

Los individuos abrieron el cofre del vehículo para despistar a los vecinos. Mientras uno permanecía junto al automóvil, su cómplice se acercó a la puerta de la vivienda, la abrió y entró al inmueble. Después salió con una pantalla, que colocó en la parte trasera del vehículo.

Su cómplice cerró el cofre y subió al automóvil. En tanto, el sujeto que había sacado la pantalla regresó a la entrada del domicilio y metió una mano en la bolsa de su sudadera, con lo que aparentemente simuló cerrar el zaguán. Sin embargo, en las imágenes no se observa que saque unas llaves para colocar el pasador.

Posteriormente, el hombre subió al automóvil y escapó junto con su cómplice. El video fue grabado el pasado 22 de noviembre del presente año. Aunque no se alcanza a distinguir la placa del vehículo, las imágenes muestran la forma en que los sujetos habrían cometido el presunto robo.

Hasta el momento, las autoridades locales no se han pronunciado sobre el video difundido por el medio de comunicación poblano.

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