Localizan restos humanos en Chilpancingo, Guerrero. Foto: Uno TV

Tres bolsas negras con restos humanos fueron encontradas la mañana de este martes en un parque del barrio de Tequicorral, en Chilpancingo, Guerrero, a menos de 24 horas de que fuera localizado el cuerpo decapitado de un taxista en la carretera Chilpancingo-Chichihualco.

Hallan tres bolsas con restos humanos en el barrio de Tequicorral

El reporte llegó al 911 después de las 07:30 horas. Los policías que acudieron al parque confirmaron el hallazgo y acordonaron el área, ubicada a unos metros de la base de taxis de Tierra Colorada.

Una de las bolsas tenía una cartulina con un mensaje presuntamente relacionado con un grupo de la delincuencia organizada.

Trasladan los restos al Servicio Médico Forense

Al parque acudieron elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Ministerial. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias en el lugar.

Alrededor de las 08:30 horas, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Hasta el momento se desconoce a cuántas personas corresponden.

El lunes localizaron el cuerpo de un taxista en la carretera a Chichihualco

Este hallazgo ocurrió después de que el lunes fuera localizado César Omar Flores Mayo, de 34 años, taxista originario de Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo, quien fue encontrado decapitado y envuelto completamente en cinta canela a un costado de la carretera Chilpancingo-Chichihualco. Sus familiares reconocieron sus restos en el SEMEFO.

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