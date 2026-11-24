Si alguien te ofrece dinero o una comisión a cambio de utilizar tu cuenta bancaria para recibir depósitos o realizar transferencias, ten cuidado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), advirtió sobre los riesgos financieros y legales que implica prestar tu cuenta bancaria en México.

Aunque estas propuestas pueden parecer una forma sencilla de ganar dinero, permitir que otras personas utilicen tu cuenta podría llevarte a recibir o enviar recursos de origen desconocido y poner en riesgo tu patrimonio.

De acuerdo con la UIF, este tipo de ofertas suelen estar relacionadas con fraudes o esquemas de intermediación no autorizados.

¿Qué pasa si prestas tu cuenta bancaria a otra persona?

Hacienda explicó que, al permitir que alguien más utilice tu cuenta bancaria, podrías terminar realizando operaciones con dinero cuyo origen desconoces.

Esta situación puede exponerte a riesgos tanto financieros como legales, pues toda operación bancaria requiere una justificación lícita.

Por ello, es importante que puedas reconocer y explicar los movimientos que se realizan en tu cuenta y, cuando corresponda, contar con información que permita respaldarlos.

Además, la UIF señaló que tus movimientos bancarios deben ser acordes con tu actividad laboral.

¿Te ofrecen dinero o comisiones por prestar tu cuenta bancaria?

La Unidad de Inteligencia Financiera recomendó desconfiar de cualquier propuesta en la que te pidan utilizar tu cuenta bancaria a cambio de dinero o comisiones.

La dependencia advirtió que estas ofertas suelen estar relacionadas con posibles fraudes o esquemas de intermediación no autorizados.

Para evitar poner en riesgo tu dinero y tu seguridad, Hacienda recomienda:

No prestar tu cuenta bancaria a otras personas

Desconfiar de las ofertas de dinero o comisiones a cambio de utilizarla

Proteger tus datos personales

Reconocer y poder explicar tus operaciones bancarias

Contar con información que respalde tus movimientos, cuando corresponda

¿Qué hacer si detectas movimientos extraños en tu cuenta bancaria?

Si al revisar tu cuenta bancaria encuentras depósitos, transferencias u otros movimientos que no reconoces o que te parecen inusuales, repórtalos de inmediato a tu banco.

De esta manera, la institución financiera podrá revisar las operaciones y darles seguimiento.

La UIF destacó que hacer un uso responsable de tu cuenta bancaria es una forma de prevenir fraudes, proteger tu dinero y cuidar tu patrimonio.

¿Dónde solicitar asesoría a la Unidad de Inteligencia Financiera?

Si tienes dudas sobre el uso de tu cuenta bancaria o necesitas asesoría, puedes contactar a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda a través del siguiente correo electrónico:

contacto_uif@hacienda.gob.mx

Recuerda que prestar tu cuenta bancaria, incluso a cambio de una comisión, puede exponerte a riesgos financieros y legales.

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