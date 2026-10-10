Crossover épico e inesperado: Alex Syntek y Dani Flow cantan juntos en concierto

El duo que no sabíamos que necesitabamos. Foto: Cuartoscuro

Aleks Syntek y Dani Flow causaron sensación e impactaron al público al compartir el escenario durante el espectáculo del intérprete de “Duele el amor” recientemente en León, Guanajuato.

El momento ocurrió después de los desencuentros públicos que ambos artistas protagonizaron por sus posturas frente al reguetón. Mientras Syntek criticó el regueton, Flow respondió a sus comentarios en distintas ocasiones, aunque en septiembre de 2026 manifestó su interés por conocerlo y dejó abierta la posibilidad de una colaboración.

¿Cómo fue el encuentro entre Aleks Syntek y Dani Flow?

El momento ocurrió la noche de ayer, viernes 9 de octubre mientras Syntek interpretaba “Tú necesitas” en el Foro del Lago de León, Guanajuato, cuando Dani Flow apareció en el escenario y tomó el micrófono para acompañarlo con una intervención de reguetón.

La participación no había sido anunciada previamente, por lo que el público se encontró con ambos músicos compartiendo el espectáculo.

Frente a los asistentes, Dani Flow lanzó una frase para presentar su intervención y reconocer al intérprete de “Loca”. “Ey, dímelo Alex, un reggaetón, sabes que le metemos bien mamalón”, expresó el reguetonero. Después, se refirió a Syntek como “la versión mexa de Elton John” y pidió al público que le dedicara aplausos.

El momento quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios recordaron las diferencias que ambos músicos habían expresado públicamente. La aparición también abrió la conversación sobre la posibilidad de que los dos artistas trabajen juntos, aunque hasta el momento no han anunciado una colaboración formal.

¿Por qué se habían peleado Aleks Syntek y Dani Flow?

Las diferencias entre ambos se remontan a diciembre de 2023, cuando Syntek cuestionó en TikTok si Dani Flow sabía leer, luego de que seguidores del reguetonero lo mencionaran en una publicación relacionada con su trabajo de doblaje como Vector, personaje de la película “Minions”.

Dani Flow respondió entonces, “Siempre queriendo ser yo”. El desencuentro volvió a cobrar relevancia en septiembre de 2026, cuando Syntek criticó el reguetón durante una presentación por las fiestas patrias en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Durante sus comentarios, mencionó “Martillazo”, una de las canciones de Dani Flow.

El reguetonero reaccionó días después y pidió que bajaran el tono de las burlas hacia el cantante pop. También expresó que le interesaba conocerlo, lo que dejó abierta la posibilidad de que ambos pudieran conversar y superar sus diferencias.

“Con Alex Syntek sí, me gustaría”, declaró Dani Flow ante la prensa cuando le preguntaron sobre una posible colaboración. Posteriormente, el cantante urbano aseguró que ya había tenido contacto directo con Syntek y que buscaba reunirse con él..

Por su parte, Syntek también manifestó su disposición a hacer las paces con exponentes del reguetón después de las críticas que expresó durante las celebraciones patrias.

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