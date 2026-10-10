Trump arremete contra Zelenski: “es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”

Trump arremetió contra Zelenski. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este sábado contra su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, por considerar que los ataques a refinerías de petróleo rusas agravan la escasez mundial de diésel, e instó a los ucranianos a reemplazar a su líder.

Trump afirma que “es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”

Trump declaró a los periodistas en la Casa Blanca que le había dicho a Zelenski que hiciera “lo que quisiera” contra Rusia, pero que “no atacara las refinerías”.

“Más le vale detenerse”, dijo Trump, antes de añadir que es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente. “Sugiero que consigan un nuevo líder que pueda hacer un trato, porque podría haber muchos tratos pero por alguna razón nunca lo hace”, mencionó

Al ser cuestionado por la prensa, el mandatario estadounidense culpó a Zelenski de propiciar la guerra contra Rusia, asegurando que si él fuera presidente de Ucrania, el conflicto jamás hubiera existido

“Y déjame ir un paso más allá, si yo fuera presidente (…) esa guerra nunca habría comenzado, no había razón para que esta guerra con Ucrania y Rusia comenzara. Comenzó por incompetencia, (…) ya has perdido el 30% de tu país y has tenido más de un millón de personas asesinadas”.

Trump ha culpado a los ataques ucranianos contra refinerías rusas por el aumento de los precios del combustible, aunque la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán ha sido el principal factor de perturbación del suministro energético global.

Ucrania ataca terminal petrolera rusa horas después del acuerdo entre Trump y Putin

Ucrania atacó una terminal petrolera en la región rusa de Rostov, apenas horas después de que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, acordaran el suministro de diésel a los mercados estadounidense y mundial para contribuir a reducir los precios internacionales del combustible.

El canal independiente ruso de Telegram Astra, informó que el ataque provocó un incendio en la terminal petrolera Yug Rusí, ubicada en Rostov del Don, capital de la región. La instalación está encargada del almacenamiento y bombeo de combustible procedente de la refinería Neftezhájinsk, que ya había sido alcanzada por drones ucranianos el pasado 9 de julio.

Trump celebra acuerdo sobre diésel con Rusia antes de elecciones clave en Estados Unidos

El presidente Donald Trump anunció el viernes un acuerdo con Rusia para que surta de diésel el mercado estadounidense y el global, al flexibilizar las sanciones contra Moscú por la guerra en Ucrania.

Trump alcanzó el acuerdo antes de las elecciones legislativas de noviembre. El Partido Republicano de Trump corre el riesgo de perder el control en el Congreso a medida que aumenta la frustración de los votantes por el aumento en el costo de los combustibles.

Los precios del diésel y la gasolina en las estaciones de servicio en Estados Unidos han aumentado desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán.

“Rusia suministrará de inmediato más de 300 mil toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global, y otras 500 mil toneladas durante el mes de noviembre”, dijo Trump en las redes sociales tras conversar con Putin.

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