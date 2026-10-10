Sheinbaum informa sobre suspensión de actividades no esenciales en 4 estados por huracán Simon

Sheinbaum manda mensaje sobre Sheinbaum. Fotos: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum informó a la población de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit sobre la suspensión de actividades no esenciales el día de hoy, 10 de octubre, a partir de las 16:00 horas, debido al paso del huracán Simon, categoría 4.

Sheinbaum anuncia suspensión de actividades no esenciales en 4 estados

Mediante un mensaje difundido en redes sociales, la presidenta Sheinbaum informó sobre esta medida para proteger a la población de cuatro estados, ante la llegada de Simon a costas del pacífico mexicano.

“De acuerdo con la trayectoria, tocará tierra durante las primeras horas del domingo 11 de octubre entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco. Exhortamos a permanecer en lugares seguros y evitar traslados innecesarios; atendamos las indicaciones de protección civil. Esta tarde, los vientos se intensificarán en Colima y Jalisco”, informó.

Agregó que, en Guerrero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha restablecido 90.57% del servicio eléctrico en menos de 12 horas del inicio de las lluvias y continúa la atención en zonas afectadas de Acapulco.

Informamos a la población de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit que se suspenden actividades no esenciales hoy sábado a partir de las 16:00h, debido al paso del huracán Simón categoría 4.



De acuerdo con la trayectoria, tocará tierra durante las primeras horas del domingo 11 de… pic.twitter.com/fwQTVhdmwE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 10, 2026

Municipios suspenden actividades y movilidad por el huracán Simon

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) añadió que la suspensión de actividades no esenciales comenzará a las 16:00 horas de este sábado 10 de octubre en los siguientes municipios:

Jalisco: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende.

Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende. Colima: Armería, Tecomán, Manzanillo, Minatitlán y Comala.

Armería, Tecomán, Manzanillo, Minatitlán y Comala. Michoacán: Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas.

Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas. Nayarit: Bahía de Banderas, Compostela, Jalisco, San Blas, Tepic y Santiago.

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