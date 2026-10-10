VIDEO: Tigre ataca a un hombre que entró a su recinto en un parque de Inglaterra; murió

El tigre atacó al sujeto que invadió su recinto. Foto: Pexels

Un hombre murió tras ser atacado por un tigre al ingresar al recinto del animal en el Yorkshire Wildlife Park, un parque de vida silvestre ubicado en Inglaterra, el sábado por la tarde. El sujeto sufrió heridas graves y el personal del lugar abrió fuego durante el incidente, de acuerdo con la información proporcionada.

Según la policía, el hombre entró al área de los animales alrededor de las 13:30 horas. Los servicios de emergencia recibieron el aviso del ataque a las 13:35 horas y se trasladaron al parque para atender la situación.

Al lugar acudieron ambulancias terrestres, una ambulancia aérea y personal médico. También se movilizó un helicóptero como parte de la respuesta de emergencia.

🚨 #ALERTA | Un hombre resultó gravemente herido tras ingresar al recinto de los tigres en un zoológico de Yorkshire, Inglaterra, según informó la Policía.

pic.twitter.com/aDao6T8iwt — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 10, 2026

Evacúan a visitantes del Yorkshire Wildlife Park

Tras el ataque del tigre, los visitantes fueron evacuados del Yorkshire Wildlife Park. La administración del recinto anunció que el parque permanecerá cerrado durante el resto del fin de semana.

El incidente ocurrió cuando el hombre ingresó al área destinada a los animales. La policía señaló que el sujeto se encontraba en un estado de intensa agitación, según los reportes disponibles.

Visitantes del parque grabaron el ataque en video. Las imágenes comenzaron a circular por internet, por lo que la policía de South Yorkshire pidió al público que no las compartiera.

Las autoridades también trabajan para notificar a la familia de la víctima sobre lo ocurrido.

Parque activa protocolos de emergencia tras el ataque

El Yorkshire Wildlife Park informó que sus protocolos de respuesta ante emergencias se activaron de inmediato después del incidente.

La administración del parque señaló que colabora estrechamente con las autoridades para esclarecer las circunstancias en las que el hombre ingresó al recinto del tigre y ocurrió el ataque.

Los servicios de emergencia acudieron poco después de recibir los avisos, mientras que a los visitantes se les retiró de las instalaciones como parte de las medidas adoptadas tras el incidente.

La policía de South Yorkshire continúa con las actuaciones correspondientes y mantiene las gestiones para informar a los familiares de la víctima.

El cierre temporal del parque se mantendrá durante el resto del fin de semana, mientras las autoridades y la administración del recinto trabajan para esclarecer lo sucedido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.