Jornada violenta deja 10 homicidios en Sinaloa; van 47 en cinco días

Violencia en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Ayer viernes se registraron 10 homicidios en el estado de Sinaloa, de acuerdo con las cifras oficiales del Gabinete de Seguridad. Esto ocurre en el marco de los disturbios en el penal de Mazatlán que dejaron 12 fallecidos.

Se presentan 10 homicidios en un solo día en Sinaloa; suman 47 en cinco días

El reporte de Víctimas Diarias menciona que el pasado 9 de octubre se registraron 10 homicidios en el estado de Sinaloa, siendo la entidad con más delitos de este tipo. En segundo lugar se encuentra el Estado de México con 7, seguido de Baja California, Chihuahua y Veracruz, todos ellos con 5.

Las víctimas del viernes se suman a una semana violenta en Sinaloa que hasta el momento ha dejado un total de 47 homicidios en tan solo cinco días (del 5 al 9 de octubre)

Homicidios por día en Sinaloa

5 de octubre: 4

6 de octubre: 7

7 de octubre: 8

8 de octubre: 18

9 de octubre: 10

El día más violento fue el pasado 8 de octubre, cuando se presentaron 18 homicidios en un solo día. Ese mismo jueves ocurrió lariña en el penal de El Castillo, en Mazatlán, que dejó un saldo de 10 personas muertas y al menos 16 heridas.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que nueve de las personas fallecidas eran internos, mientras que la décima víctima era el menor. Aunque inicialmente se reportó una posible incursión de un grupo armado, la versión oficial señala que se trató de una riña dentro del centro penitenciario.

Un día después se presentó otra riña en el penal de El Castillio que dejó a dos personas privadas de la libertad sin vida,

Harfuch anuncia nuevo penal en Sinaloa y reforzamiento de “El Castillo” en Mazatlán

La mañana de este sábado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que se construirá un nuevo centro penitenciario en Sinaloa con la infraestructura necesaria para contribuir a reducir la violencia en la entidad.

El funcionario federal indicó que mientras se concreta el proyecto, el penal de Mazatlán (conocido como “El Castillo”) fue reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social.

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