Atropello en partido de futbol infantil en Kansas, EE. UU., deja 2 muertos y 11 heridos

Atropello en Kansas. Foto: Reuters

Un atropello en un partido de futbol infantil en Wichita, Kansas, Estados Unidos, dejó dos personas muertas, entre ellas un niño de seis años, y 11 heridas. El incidente ocurrió este sábado en el complejo deportivo Stryker, cuando una camioneta conducida por una mujer irrumpió en el campo donde se desarrollaba la actividad deportiva.

La conductora, de 34 años y madre de un niño que jugaba futbol en otra cancha, quedó bajo custodia policial. Las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrió el hecho y determinar si presentarán cargos contra la mujer.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes de violencia explícita. se recomienda discreción.

Video shows the moments before a woman driving a truck plowed through a soccer game at Stryker Sports Complex on Saturday afternoon. Police say a 6-year-old boy and a 35-year-old man were killed in the crash. 🎥 Jaime Núñez Link in bio. #KAKEnews https://t.co/rRouA6h7oj — KAKE News (@KAKEnews) October 18, 2026

Atropello en Kansas deja dos muertos y varios niños heridos

Las autoridades confirmaron la muerte de un niño de seis años y un hombre de 35 años. Hasta el momento del reporte, las víctimas no habían sido identificadas públicamente.

Además, el incidente dejó 11 personas heridas, incluidos cinco menores de edad. De acuerdo con la información difundida, ninguna de las personas lesionadas se encontraba en peligro grave.

***Update On Stryker Soccer Field Investigation ***



The Wichita Police Department remains on scene investigating the circumstances surrounding this incident.



At this time, two individuals, an adult and a child, have been confirmed dead at the scene. Multiple other casualties… — Wichita Police (@WichitaPolice) October 17, 2026

El atropello ocurrió alrededor de las 15:25 horas, tiempo local, cuando el vehículo ingresó al complejo deportivo Stryker durante un encuentro de futbol juvenil.

Policía investiga cómo ingresó la camioneta al campo

Aaron Moses, portavoz del Departamento de Policía de Wichita, informó que la conductora se encontraba bajo custodia y colaboraba con los investigadores.

El funcionario señaló que todavía no estaba claro cómo el vehículo logró atravesar el acceso al complejo ni a qué velocidad circulaba. También confirmó que dos menores viajaban en la camioneta al momento del incidente.

Como parte de las investigaciones, los agentes entrevistaron a más de 30 testigos y solicitaron la colaboración del público para obtener videos que permitan reconstruir lo sucedido.

Uno de los testigos relató que la camioneta pasó cerca de la banda del terreno de juego. Según su testimonio, las personas presentes pensaron que el vehículo se detendría, pero continuó avanzando, lo que provocó momentos de pánico.

Complejo deportivo Stryker cancela sus eventos

Tras el incidente, el complejo deportivo Stryker canceló todos sus eventos hasta nuevo aviso, según informó la institución mediante un comunicado. La organización también expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias.

Las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios para establecer las circunstancias del atropello y determinar los posibles cargos contra la conductora.

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