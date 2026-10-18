De aisladas a torrenciales, los 32 estados tendrán lluvias este domingo; se prevén mínimas de -5 grados

Lluvias. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, este domingo 18 de octubre, los 32 estados de la República Mexicana tendrán lluvias, las cuales alcanzarán puntuales extraordinarias en tres estados.

El huracán Trudy, el cual se mantiene en categoría 2, se encuentra a 185 km de Manzanillo, Colima. Por lo tanto, este domingo, provocará lluvias intensas, así como alto oleaje y fuertes rachas de viento.

Por su parte, el frente frío 2, junto a la masa de aire polar y un evento de “Norte”, mantendrán las precipitaciones en el resto del país, así como las bajas temperaturas.

¿Dónde lloverá este domingo 18 de octubre?

Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias (mayor a 250 mm)

Veracruz

Tabasco

Oaxaca

Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

Chiapas

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Jalisco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Nayarit

Colima

Michoacán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Guerrero

Puebla

Querétaro

Hidalgo

San Luis Potosí

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Zacatecas

Aguscalientes

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Lluvias aisladas (0.1 a .5 mm)

Tamaulipas

Coahuila

Nuevo León

Tlaxcala

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 18 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sinaloa y Sonora

Sinaloa y Sonora 30 a 35 °C: Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Vientos de 120 a 140 km/h : Jalisco

: Jalisco Vientos de 100 a 120 km/h : Colima y Michoacán

: Colima y Michoacán Viento de 90 a 110 km/h : Veracruz y Oaxaca

: Veracruz y Oaxaca Viento de 60 a 80 km/h : Tamaulipas y Tabasco

: Tamaulipas y Tabasco Vientos de 40 a 60 km/h : Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Nayarit

: Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Nayarit Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 5.0 a 8.0 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco, Michoacán, Jalisco y Colima

costas de Veracruz, Tabasco, Michoacán, Jalisco y Colima Oleajes de 2.0 a 3.0 metro de altura: costas de Nayarit

costas de Nayarit Oleaje de 1.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tamaulipas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos.

Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío, niebla y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos. Temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.