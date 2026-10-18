De aisladas a torrenciales, los 32 estados tendrán lluvias este domingo; se prevén mínimas de -5 grados
A su vez, se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta 140 km/h, así como oleaje de hasta 8.0 metros de altura.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, este domingo 18 de octubre, los 32 estados de la República Mexicana tendrán lluvias, las cuales alcanzarán puntuales extraordinarias en tres estados.
El huracán Trudy, el cual se mantiene en categoría 2, se encuentra a 185 km de Manzanillo, Colima. Por lo tanto, este domingo, provocará lluvias intensas, así como alto oleaje y fuertes rachas de viento.
Por su parte, el frente frío 2, junto a la masa de aire polar y un evento de “Norte”, mantendrán las precipitaciones en el resto del país, así como las bajas temperaturas.
¿Dónde lloverá este domingo 18 de octubre?
Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias (mayor a 250 mm)
- Veracruz
- Tabasco
- Oaxaca
Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)
- Chiapas
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Jalisco
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Nayarit
- Colima
- Michoacán
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Guerrero
- Puebla
- Querétaro
- Hidalgo
- San Luis Potosí
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Durango
- Zacatecas
- Aguscalientes
- Guanajuato
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
Lluvias aisladas (0.1 a .5 mm)
- Tamaulipas
- Coahuila
- Nuevo León
- Tlaxcala
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 18 de octubre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Sinaloa y Sonora
- 30 a 35 °C: Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Vientos de 120 a 140 km/h: Jalisco
- Vientos de 100 a 120 km/h: Colima y Michoacán
- Viento de 90 a 110 km/h: Veracruz y Oaxaca
- Viento de 60 a 80 km/h: Tamaulipas y Tabasco
- Vientos de 40 a 60 km/h: Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Nayarit
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Oleaje de 5.0 a 8.0 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco, Michoacán, Jalisco y Colima
- Oleajes de 2.0 a 3.0 metro de altura: costas de Nayarit
- Oleaje de 1.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tamaulipas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío, niebla y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos. Temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
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