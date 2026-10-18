Papa León XIV reaparece en el Vaticano tras cirugía y agradece a quienes rezaron por él
El líder de la Iglesia Católica, además de agradecer los rezos, externó su agradecimiento al cuerpo médico que lo atendió.
El Papa León XIV reapareció este domingo ante los fieles en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, por primera vez desde su operación por un tumor maligno en el pulmón. El pontífice agradeció las oraciones y muestras de apoyo que recibió durante su recuperación y anunció que retomará sus actividades de manera gradual.
La aparición ocurrió al término de la oración del Ángelus, cuando el líder de la Iglesia Católica se dirigió a miles de personas desde una ventana del Palacio Apostólico, donde reside. Su mensaje estuvo dedicado a quienes estuvieron pendientes de su estado de salud, así como al personal médico que lo atendió durante su hospitalización.
Papa León XIV agradece apoyo tras cirugía pulmonar
“Me gustaría agradecerle a toda la gente que ha estado rezando por mí estos días”, expresó el Papa León XIV ante la multitud reunida en la plaza de San Pedro.
El pontífice, de 71 años, aseguró que sintió el respaldo de los fieles durante los días posteriores a la intervención quirúrgica y confirmó que comenzará a retomar sus compromisos.
Ahora, retomaré progresivamente mis actividades.
Durante su aparición, un grupo de mujeres coreó “¡Viva el papa!” cuando el sumo pontífice se presentó ante la multitud desde el Palacio Apostólico.
Papa reconoce a médicos y enfermeros del hospital Gemelli
León XIV también dedicó unas palabras de agradecimiento al personal sanitario que participó en su atención durante su estancia en el hospital Gemelli, en Roma.
Expreso mi reconocimiento especial a los médicos, a los enfermeros y a todo el personal.
El Papa describió el periodo reciente como una fase delicada y destacó el apoyo recibido mientras se recuperaba de la operación pulmonar.
¿Qué sigue para el papa León XIV?
El pontífice adelantó que la reanudación de sus actividades será progresiva, por lo que su regreso a los compromisos habituales se realizará de manera gradual.
La evolución de su recuperación será clave para determinar cómo retomará sus responsabilidades al frente de la Iglesia católica. Por el momento, el cuerpo médico continuará revisándolo, mientras aseguraron que el Papa podrá continuar con su gira por Sudamérica sin complicaciones,
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