Papa León XIV reaparece en el Vaticano tras cirugía y agradece a quienes rezaron por él

Papa León XIV regresa al Vaticano. Foto: AFP

El Papa León XIV reapareció este domingo ante los fieles en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, por primera vez desde su operación por un tumor maligno en el pulmón. El pontífice agradeció las oraciones y muestras de apoyo que recibió durante su recuperación y anunció que retomará sus actividades de manera gradual.

La aparición ocurrió al término de la oración del Ángelus, cuando el líder de la Iglesia Católica se dirigió a miles de personas desde una ventana del Palacio Apostólico, donde reside. Su mensaje estuvo dedicado a quienes estuvieron pendientes de su estado de salud, así como al personal médico que lo atendió durante su hospitalización.

Pope Leo greets pilgrims at the Sunday Angelus, his first scheduled event since leaving hospital on Saturday.



In his words to pilgrims the Pope spoke of his experience in hospital, saying:



"I would like to thank all those who have prayed for me in recent days. I have truly… pic.twitter.com/h0f0nwdh15 — Vatican News (@VaticanNews) October 18, 2026

Papa León XIV agradece apoyo tras cirugía pulmonar

“Me gustaría agradecerle a toda la gente que ha estado rezando por mí estos días”, expresó el Papa León XIV ante la multitud reunida en la plaza de San Pedro.

El pontífice, de 71 años, aseguró que sintió el respaldo de los fieles durante los días posteriores a la intervención quirúrgica y confirmó que comenzará a retomar sus compromisos.

Ahora, retomaré progresivamente mis actividades.

Durante su aparición, un grupo de mujeres coreó “¡Viva el papa!” cuando el sumo pontífice se presentó ante la multitud desde el Palacio Apostólico.

This is precisely what it means to “give to the emperor the things that are the emperor’s, and to God the things that are God’s”: to be truthful, free from servile fear or hypocrisy, free to do good. Let us pray to the Lord to help us live in this way. #GospelOfTheDay (Mt… — Pope Leo XIV (@Pontifex) October 18, 2026

Papa reconoce a médicos y enfermeros del hospital Gemelli

León XIV también dedicó unas palabras de agradecimiento al personal sanitario que participó en su atención durante su estancia en el hospital Gemelli, en Roma.

Expreso mi reconocimiento especial a los médicos, a los enfermeros y a todo el personal.

El Papa describió el periodo reciente como una fase delicada y destacó el apoyo recibido mientras se recuperaba de la operación pulmonar.

¿Qué sigue para el papa León XIV?

El pontífice adelantó que la reanudación de sus actividades será progresiva, por lo que su regreso a los compromisos habituales se realizará de manera gradual.

La evolución de su recuperación será clave para determinar cómo retomará sus responsabilidades al frente de la Iglesia católica. Por el momento, el cuerpo médico continuará revisándolo, mientras aseguraron que el Papa podrá continuar con su gira por Sudamérica sin complicaciones,

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