Lula acusa a la derecha de querer gobernar con la bandera de EE.UU. tras emitir su voto

Lula da Silva emitió su voto en São Paulo. Foto: AFP

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este domingo que los ciudadanos deben decidir entre un gobierno que defienda los símbolos nacionales y otro que, según sus declaraciones, pretende gobernar con la bandera de Estados Unidos (EE. UU.). El mandatario hizo estas declaraciones tras votar en el estado de São Paulo, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al senador conservador Flávio Bolsonaro.

“La derecha quiere gobernar con la bandera estadounidense”, sostuvo Lula, quien aseguró que los brasileños elegirán un país donde los colores nacionales sean respetados.

El presidente, de 80 años, busca la reelección en una contienda marcada por las diferencias políticas entre su proyecto de izquierda y la propuesta de Bolsonaro, representante de la derecha brasileña.

Lula coloca defensa de símbolos nacionales como centro de su mensaje electoral

Con sus declaraciones, Lula colocó la defensa de los símbolos nacionales en el centro de su mensaje electoral, al contrastar su candidatura con la de su rival. La votación de este domingo definirá quién ocupará la Presidencia de Brasil durante el próximo periodo.

La contienda enfrenta dos proyectos políticos opuestos y se desarrolla en medio de la preocupación por el costo de vida, la seguridad, la corrupción y el rumbo de la economía. La relación con Estados Unidos también se convirtió en un tema de campaña, en un escenario de tensiones comerciales entre Washington y Brasilia.

La elección también tiene repercusiones internacionales. Una victoria de Bolsonaro podría acercar más a Brasil al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, mientras que una reelección de Lula mantendría su apuesta por una política exterior más autónoma y por estrechar vínculos con otros socios, entre ellos China.

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