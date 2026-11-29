Este ataque ocurrió en respuesta a otro bombardeo del jueves. Foto: AFP.

Una serie de bombardeos dejaron un saldo de alrededor de 50 personas muertas este fin de semana en Birmania, donde existe una guerra civil desde el 2021.

El ataque ocurrió desde el sábado en dos aldeas distintas. En la localidad del distrito de Moe Bye, en la frontera entre los estados de Shan y Kayah, fallecieron 21 personas, según una asociación humanitaria local, aunque un testigo habló de 17 víctimas mortales.

En cambio, otro bombardeo en Mrauk-U, en el estado occidental de Rakáin, dejó 29 fallecidos el sábado, según Maung Oo, responsable de una organización funeraria.

Asimismo, un ataque alcanzó a diez civiles en un mercado de esa localidad. En otro bombardeo, murieron otras 19 personas, afirmó el domingo.

Según testigos, el gobierno fue responsable de esta ofensiva que impactó a la población civil. AFP no pudo contactar con el ejército para recabar sus comentarios.

Un periodista de la agencia informativa contabilizó 28 cadáveres en el cementerio de Mrauk-U el domingo.

Con lo anterior, sumaron alrededor de 50 personas muertas por los bombardeos en Birmania.

¿Por qué sucedió este ataque?

Estos ataques ocurrieron después del bombardeo del 26 de noviembre en la región de Magway, que provocaron la muerte de 20 civiles y nueve miembros de las Fuerzas de Defensa del Pueblo, según el Gobierno de Unidad Nacional de Birmania, autoproclamado en el exilio.

Actualmente, existe una guerra civil desde que un golpe de estado derrocó al gobierno de Aung San Suu Kyi, desde el 2021.

El conflicto es entre el Ejército de Myanmar y el gobierno militar, encabezado por el general Min Aung Hlaing, quien dirigió el golpe de estado, y la resistencia prodemocrática y organizaciones armadas étnicas.

Según la organización Acled, más de 100 mil personas han muerto en ambos bandos.

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