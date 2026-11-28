Ex jefe de la DEA pide extradición de Rocha Moya. Foto: AFP

El exdirector interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Derek Maltz, pidió a México enviar a Rubén Rocha Moya y Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, a Estados Unidos, para que respondan por los cargos federales que enfrentan en ese país.

A través de su cuenta de X, el exfuncionario estadounidense consideró que la entrega de ambos representaría una muestra del compromiso de los dos países con el Estado de derecho.

In the best interests of Mexico and the United States, I hope the Mexican authorities send Rubén Rocha Moya and “El Chapo Isidro” to the U.S. to answer the serious federal charges against them. Doing so would send a powerful message to the world about our shared commitment to the… pic.twitter.com/Cbts88tLrg — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) November 28, 2026

Exjefe de la DEA insiste en enviar a Rocha Moya y “El Chapo Isidro” a EE. UU.

Este sábado 28 de noviembre de 2026, Maltz publicó un mensaje en el que manifestó su respaldo al eventual traslado del gobernador con licencia de Sinaloa y del presunto líder criminal.

“En aras de los intereses de México y Estados Unidos, espero que las autoridades mexicanas envíen a Rubén Rocha Moya y a ‘El Chapo Isidro’ a Estados Unidos para que respondan a los graves cargos federales que pesan en su contra”, escribió.

El exdirector interino de la DEA agregó que esta acción enviaría un mensaje sobre el compromiso compartido de ambas naciones con el cumplimiento de la ley.

Maltz acompañó su publicación con una ilustración en la que aparecen representados Rocha Moya y “El Chapo Isidro” a bordo de una aeronave con la bandera mexicana.

La imagen también muestra un avión con la leyenda Fuerza Aérea Mexicana y la frase “Welcome to America” (Bienvenidos a Estados Unidos).

El exfuncionario estadounidense ya había solicitado, el pasado 25 de noviembre, que México enviara a ambos personajes a territorio estadounidense.

Las declaraciones de Maltz corresponden a una postura personal y no constituyen una nueva solicitud oficial de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos.

¿De qué acusa Estados Unidos a Rubén Rocha Moya?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Rubén Rocha Moya enfrenta acusaciones federales relacionadas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Los cargos presentados por las autoridades estadounidenses contra el gobernador con licencia de Sinaloa incluyen:

Conspiración para importar narcóticos

Posesión de armas de uso restringido y dispositivos destructivos

Conspiración para poseer dichas armas y dispositivos

Las acusaciones forman parte de un proceso judicial estadounidense que involucra a 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

Los señalamientos del Departamento de Justicia no constituyen una sentencia condenatoria, por lo que prevalece el principio de presunción de inocencia.

¿Qué ha dicho México sobre la extradición de “El Chapo Isidro”?

Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, fue detenido el pasado 20 de noviembre de 2026 durante un operativo en el municipio de Guasave, Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

También enfrenta una solicitud de extradición a Estados Unidos por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución de drogas en ese país.

El pasado 26 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló también que la eventual extradición de Meza Flores dependerá de una evaluación del Gabinete de Seguridad.

En dicha evaluación también participa la Fiscalía General de la República (FGR), explicó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum indicó que la decisión deberá considerar los intereses de México, incluidas las razones de seguridad nacional que pudieran justificar su entrega.

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