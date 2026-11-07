De espectador a rival: aficionado sube al ring para golpear al Hijo de Rey Misterio

El agresor subió a una esquina del ring. Foto: Shutterstock | Ilustrativa

Un incidente en la lucha libre se viralizó luego de que un aficionado subiera al ring y agrediera a El Hijo de Rey Misterio durante una función en Tijuana, Baja California.

Esto sucedió durante la celebración de los 15 años de The Crash, luego de que el luchador derrotara a Xtreme Tiger.

El hecho provocó polémica entre los aficionados al deporte y entre usuarios de redes sociales.

🥊 ¡Se subió al ring a buscar pleito y terminó viendo las estrellas!



🚨 Un aficionado se llevó tremenda sorpresa durante el 15 aniversario de The Crash, en Tijuana, Baja California.



🔴 El sujeto burló la seguridad, subió al cuadrilátero y comenzó a golpear en el abdomen al Hijo… — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) November 7, 2026

Así fue la agresión contra El Hijo de Rey Misterio en Tijuana

La lucha de máscara contra máscara entre El Hijo de Rey Misterio y Xtreme Tiger ya había terminado. Mientras se desarrollaba el protocolo para revelar la identidad del luchador derrotado, un hombre vestido con pantalón de mezclilla, camiseta blanca, tenis y gorra subió al cuadrilátero.

El sujeto se acercó a la esquina donde se encontraba El Hijo de Rey Misterio, y comenzó a agredirlo.

De acuerdo con las grabaciones que circularon en redes sociales, el primer puñetazo fue directo al pecho del gladiador.

Después de intercambiar algunas palabras, el aficionado lanzó otro puñetazo, pero esta vez, El Hijo de Rey Misterio respondió con dos golpes directos al rostro del aficionado con los que cayó desde arriba del ring.

Trabajadores del lugar ingresaron para ayudar al sujeto, quien permaneció tendido durante varios minutos, mientras el resto del público de ese lado del inmueble apreciaba la escena.

El hombre recibió atención antes de que lo retiraran del Auditorio Fausto Gutiérrez. Mientras tanto, la ceremonia para revelar la identidad del luchador que perdió la máscara continuó sobre el cuadrilátero.

El video de la agresión comenzó a circular en redes sociales y generó reacciones entre los aficionados a la lucha libre, quienes cuestionaron la seguridad del evento y al hombre por agredir al luchador.

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