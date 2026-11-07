HAZLO ÉPICO, REGÍSTRATE EN CODERE.MXPermiso no. DGG/SP/442/97, DGJS/234/2019. JUEGO RESPONSABLE. +18 https://www.codere.mx
De espectador a rival: aficionado sube al ring para golpear al Hijo de Rey Misterio
| 17:54 | Oscar Gómez Cruz | Agencias
El luchador fue atacado mientras se realizaba la ceremonia para revelar la identidad de Xtreme Tiger, quien perdió su máscara en la función.
Un incidente en la lucha libre se viralizó luego de que un aficionado subiera al ring y agrediera a El Hijo de Rey Misterio durante una función en Tijuana, Baja California.
Esto sucedió durante la celebración de los 15 años de The Crash, luego de que el luchador derrotara a Xtreme Tiger.
El hecho provocó polémica entre los aficionados al deporte y entre usuarios de redes sociales.
Así fue la agresión contra El Hijo de Rey Misterio en Tijuana
La lucha de máscara contra máscara entre El Hijo de Rey Misterio y Xtreme Tiger ya había terminado. Mientras se desarrollaba el protocolo para revelar la identidad del luchador derrotado, un hombre vestido con pantalón de mezclilla, camiseta blanca, tenis y gorra subió al cuadrilátero.
El sujeto se acercó a la esquina donde se encontraba El Hijo de Rey Misterio, y comenzó a agredirlo.
De acuerdo con las grabaciones que circularon en redes sociales, el primer puñetazo fue directo al pecho del gladiador.
Después de intercambiar algunas palabras, el aficionado lanzó otro puñetazo, pero esta vez, El Hijo de Rey Misterio respondió con dos golpes directos al rostro del aficionado con los que cayó desde arriba del ring.
Trabajadores del lugar ingresaron para ayudar al sujeto, quien permaneció tendido durante varios minutos, mientras el resto del público de ese lado del inmueble apreciaba la escena.
El hombre recibió atención antes de que lo retiraran del Auditorio Fausto Gutiérrez. Mientras tanto, la ceremonia para revelar la identidad del luchador que perdió la máscara continuó sobre el cuadrilátero.
El video de la agresión comenzó a circular en redes sociales y generó reacciones entre los aficionados a la lucha libre, quienes cuestionaron la seguridad del evento y al hombre por agredir al luchador.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.