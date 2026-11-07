Trump ofrece a Dana White ser vocero de la Casa Blanca; jefe de la UFC habría rechazado el cargo

El líder de la UFC habría rechazado el ofrecimiento. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado 7 de noviembre que ofreció a Dana White, director ejecutivo de la Ultimate Fighting Championship (UFC), convertirse en el nuevo secretario de prensa de la Casa Blanca. Sin embargo, medios internacionales informan que el mediático personaje rechazó la propuesta.

Mediante una publicación en su red social Truth Social, el mandatario republicano planteó que White asumiera la vocería presidencial acompañado por varios luchadores profesionales de artes marciales mixtas.

“Me complace anunciar que al gran Dana White, un luchador y guerrero feroz, se le ha ofrecido el puesto de secretario de prensa de Estados Unidos”, escribió Trump.

Aunque el presidente presentó públicamente la oferta, un colaborador señaló a CNN que el mandatario estaba bromeando. La Casa Blanca no había confirmado formalmente el nombramiento.

Update: Dana White has since declined, according to a CNN report. https://t.co/2G0BabXyW5 — ESPN (@espn) November 7, 2026

Trump propone que luchadores de la UFC trabajen en la Casa Blanca

En su publicación, Trump pidió a Dana White incorporar a seis figuras de la UFC como asistentes, incluso cuando algunos de ellos no tienen nacionalidad estadounidense.

Entre los deportistas mencionados se encuentran:

Islam Makhachev

Khabib Nurmagomedov

Justin Gaethje

Daniel Cormier

Amanda Nunes

Kayla Harrison

El mandatario justificó su propuesta con un mensaje dirigido contra sus adversarios políticos.

“Necesitamos a estas personas para defendernos de la izquierda lunática”, expresó.

Trump también aseguró que White sería un secretario de prensa distinto a sus antecesores y le pidió aceptar el puesto.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, compartió el mensaje presidencial y respaldó públicamente la propuesta.

Por su parte, White publicó en Instagram una imagen en la que aparecía detrás del atril de la sala de prensa presidencial, acompañada de la frase “Hacia el siguiente capítulo”.

La publicación no aclaró si el empresario consideraba aceptar el ofrecimiento o si participaba en una broma.

¿Por qué Trump busca un nuevo secretario de prensa?

La propuesta ocurre después de varios cambios en el equipo de comunicación de la Casa Blanca.

Katie Zacharia, quien asumió el puesto en octubre, fue destituida después de permanecer apenas cinco días en el cargo, tras una conferencia de prensa que generó cuestionamientos.

Su antecesora, Karoline Leavitt, dejó la administración en agosto, luego de desempeñarse como secretaria de prensa durante aproximadamente un año y medio.

Leavitt argumentó motivos familiares para su salida y posteriormente se incorporó a Fox News como colaboradora.

El ofrecimiento a White también ocurre después de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que el Partido Demócrata consiguió el control de ambas cámaras del Congreso.

La nueva composición legislativa abre la posibilidad de investigaciones sobre decisiones y actuaciones del Gobierno de Trump.

Además, el mandatario anunció el viernes la salida de Susie Wiles como jefa de Gabinete y su sustitución por Stephen Miller, uno de sus colaboradores más cercanos.

¿Quién es Dana White y cuál es su relación con Donald Trump?

Dana White, de 57 años, es presidente y director ejecutivo de la UFC, organización dedicada a las artes marciales mixtas.

Su relación con Donald Trump se remonta a principios de la década de 2000, cuando el empresario inmobiliario permitió organizar eventos de la UFC en uno de sus casinos de Atlantic City.

Con el paso de los años, White se convirtió en uno de los aliados públicos del mandatario republicano.

El directivo participó en las últimas tres convenciones nacionales republicanas y respaldó las campañas presidenciales de Trump.

También contribuyó a acercar al mandatario con creadores de contenido y figuras de internet que tienen audiencias integradas principalmente por hombres jóvenes.

En junio de 2026, Trump organizó un evento de la UFC en los jardines de la Casa Blanca, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Pese a su cercanía con el presidente, White no ha anunciado su incorporación al Gobierno estadounidense.

Hasta el momento, el rechazo a la propuesta se conoce por una fuente citada por CNN, mientras continúa sin confirmarse quién ocupará la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca.

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