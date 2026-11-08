Reportan asesinato de Enrique Quiñones, exlanzador de los Tomateros de Culiacán

Falleció exjugador de los Tomateros. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Medios locales reportan que Enrique Quiñones, exjugador de los Tomateros de Culiacán, fue asesinado durante un ataque armado registrado en Mazatlán, Sinaloa. La Liga Mexicana del Pacífico emitió un breve mensaje en redes sociales en el que lamenta el fallecimiento del exlanzador.

Asesinan a Enrique Quiñones durante ataque en Mazatlán

De acuerdo con los reportes, la tarde de este sábado se presentó un ataque armado en la colonia Villa Unión, Mazatlán, en el que falleció Enrique Quiñones. El exbeisbolista era chofer de aplicación y estacionó su vehículo cerca de un establecimiento, en el boulevard Niños Héroes.

Quiñones se encontraba junto a su auto cuando sujetos armados se acercaron desde un coche en movimiento y dispararon en contra del exlanzador de los Tomateros.

Medios mencionan que al lugar de los hechos llegaron elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército para recoger el cuerpo sin vida.

Liga Mexicana del Pacífico lamenta muerte de Enrique Quiñones

Además de la información que compartió la prensa local, la Liga Mexicana del Pacífico publicó un breve mensaje en redes sociales en el que lamenta la muerte de Enrique Quiñones. “Nos unimos a la pena de sus familiares y amigos. Enviamos nuestras más sentidas condolencias”.

Quiñones será recordado por ser el primer jugador de los Tomateros de Culiacán que lanzó un juego sin hit ni carrera. La hazaña ocurrió el 21 de noviembre de 2000, en un duelo contra las Águilas de Mexicali.

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