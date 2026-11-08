¿Te tocan 40 días de aguinaldo? Revisa quiénes tienen derecho y las fechas de pago

A quién le toca aguinaldo de 40 días. Foto Cuartoscuro

El aguinaldo de 40 días en 2026 es una prestación que corresponde a determinados trabajadores del Gobierno federal en México. A diferencia del sector privado, donde la ley establece un mínimo de 15 días de salario, los servidores públicos sujetos a este régimen tienen derecho a recibir al menos 40 días.

El beneficio está contemplado en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y en el Manual de Percepciones de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal para 2026.

Sin embargo, no todos los trabajadores del sector público reciben automáticamente esta cantidad, pues el monto depende del régimen laboral y las disposiciones aplicables a cada institución.

¿Quiénes reciben aguinaldo de 40 días en 2026?

El aguinaldo de 40 días corresponde a trabajadores federales comprendidos en las disposiciones que regulan esta prestación.

Entre los grupos que pueden recibirlo se encuentran:

Personal operativo , de base y de confianza

, de base y de confianza Servidores públicos de enlace y mando

Docentes e investigadores de instituciones federales, conforme a su régimen laboral

de instituciones federales, conforme a su régimen laboral Trabajadores del sector salud federal , según sus condiciones de contratación

, según sus condiciones de contratación Personal de las Fuerzas Armadas , conforme a las disposiciones correspondientes

, conforme a las disposiciones correspondientes Integrantes del Servicio Exterior Mexicano, de acuerdo con su normativa

La cantidad y forma de pago pueden variar según las condiciones generales de trabajo, los tabuladores y las disposiciones específicas de cada dependencia.

Por ello, trabajar para una institución pública no garantiza, por sí solo, recibir exactamente 40 días de salario.

¿Cuándo pagan el aguinaldo de 40 días en 2026?

El artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que el aguinaldo debe entregarse en dos partes.

Las fechas límite son:

Primera parte: 50% antes del 15 de diciembre de 2026

50% antes del 15 de diciembre de 2026 Segunda parte: 50% a más tardar el 15 de enero de 2027

Esto significa que, para quienes tienen derecho a 40 días, cada exhibición equivale a 20 días de salario, tomando como referencia la base de cálculo correspondiente.

Las dependencias pueden adelantar los depósitos conforme a las disposiciones que emita el Gobierno federal.

En 2025, el Ejecutivo autorizó el pago a partir del 10 de noviembre. Sin embargo, ese calendario no debe considerarse automáticamente vigente para 2026.

¿Cuánto dinero recibirás por 40 días de aguinaldo?

El monto depende del salario utilizado para calcular la prestación y del tiempo trabajado durante el año.

Por ejemplo, una persona con un salario base mensual de 15 mil pesos, equivalente a 500 pesos diarios, recibiría:

Salario diario: 500 pesos

Aguinaldo de 40 días: 20 mil pesos

Primera parte: 10 mil pesos

Segunda parte: 10 mil pesos

El cálculo es ilustrativo y no contempla las retenciones fiscales que pudieran corresponder.

Quienes hayan trabajado menos de un año también pueden tener derecho a la parte proporcional, conforme a las disposiciones aplicables.

¿Cuánto aguinaldo reciben los trabajadores de empresas privadas?

Para las personas contratadas bajo la Ley Federal del Trabajo, el artículo 87 establece un aguinaldo mínimo equivalente a 15 días de salario.

Este pago debe realizarse antes del 20 de diciembre de 2026.

Por ejemplo, una persona que gana 500 pesos diarios y trabajó durante todo el año tiene derecho a recibir, como mínimo, 7 mil 500 pesos.

Las empresas pueden otorgar cantidades superiores cuando así lo establezcan los contratos individuales, colectivos o sus políticas laborales.

La prestación también corresponde a trabajadores eventuales, de confianza, sindicalizados y contratados por tiempo determinado, siempre que exista una relación laboral.

¿Los trabajadores por honorarios reciben aguinaldo?

Las personas contratadas por honorarios profesionales no tienen derecho automático al aguinaldo de 40 días por el hecho de prestar servicios a una dependencia federal.

Sin embargo, cuando existe una relación laboral subordinada, la denominación del contrato no determina por sí sola la ausencia de derechos laborales.

Para identificar una relación laboral pueden considerarse elementos como la subordinación, las instrucciones directas y las condiciones en que se presta el servicio.

¿Qué hacer si no recibes tu aguinaldo?

Los trabajadores deben revisar las fechas de pago y el monto que les corresponde según su régimen laboral.

En el caso de las personas sujetas a la Ley Federal del Trabajo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ofrece asesoría gratuita para reclamar esta prestación.

Quienes trabajan bajo el régimen federal burocrático deben acudir a las instancias laborales competentes, según su nombramiento y las disposiciones aplicables.

El aguinaldo es un derecho laboral y su pago no depende de la voluntad del empleador.

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