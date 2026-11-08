Choque de trenes en Egipto deja al menos 4 muertos y 88 heridos

El choque de trenes en Egipto dejó cuatro personas muertas. Foto: AFP

Al menos cuatro personas murieron y 88 resultaron heridas tras la colisión de dos trenes registrada este domingo al sur de El Cairo, Egipto. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y movilizó a equipos de emergencia para atender a las víctimas y retirar las unidades accidentadas.

De acuerdo con información de la autoridad ferroviaria egipcia, el accidente ocurrió cuando un tren que cubría la ruta entre Guiza y Fayum chocó por detrás contra otra unidad que viajaba desde El Cairo con destino a Asuán, en el sur del país.

El Ministerio de Salud reportó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y 88 lesionadas, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales de la región de Guiza para recibir atención médica.

Tras el siniestro, los servicios de emergencia y personal ferroviario trabajaron en la zona para auxiliar a los pasajeros afectados y retirar los vagones que quedaron fuera de las vías. Para estas maniobras, las autoridades utilizaron grúas y equipo especializado.

Egipto ordena investigar choque de trenes

El presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, manifestó que seguía el desarrollo de la emergencia con preocupación y ordenó iniciar una investigación urgente para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

El mandatario también solicitó que se determinen las responsabilidades correspondientes y que se sancione a cualquier persona cuya negligencia haya contribuido al siniestro.

Por su parte, las autoridades ferroviarias confirmaron la apertura de una investigación para establecer qué provocó que el tren procedente de Guiza impactara contra la parte trasera de la unidad que se dirigía hacia Asuán.

Antecedentes de accidentes ferroviarios en Egipto

El nuevo accidente ferroviario en Egipto ocurrió en una zona que cuenta con antecedentes de siniestros de gran magnitud. En 2002, un incendio consumió un tren que circulaba al sur de El Cairo y provocó la muerte de más de 370 personas, en uno de los episodios más mortíferos registrados en la historia ferroviaria del país.

Posteriormente, en 2009, otros accidentes de tren en esa misma región dejaron decenas de víctimas, lo que volvió a colocar la seguridad del sistema ferroviario egipcio bajo atención pública.

La colisión de este domingo reactivó las preocupaciones sobre las condiciones de operación y seguridad de los ferrocarriles en el país. Mientras continúan las labores de atención y retiro de los vagones afectados, la investigación oficial deberá establecer las causas del impacto y determinar si existieron fallas operativas o algún tipo de negligencia.

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