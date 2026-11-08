Cerca de 3 mil migrantes de Honduras y El Salvador llegan a Chiapas en dos caravanas

Cerca de 3 mil migrantes ingresaron a México este fin de semana. Foto:Lizeth Coello

Alrededor de 3 mil migrantes de Honduras y El Salvador ingresaron a territorio mexicano a través de la frontera sur durante el fin de semana, como parte de dos caravanas que cruzaron por el puente internacional Rodolfo Robles, en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Los grupos avanzaron a pie desde el punto fronterizo hasta el municipio de Metapa de Domínguez, donde hicieron una pausa para descansar después del recorrido. Ambas caravanas se encontraron en territorio mexicano y acordaron continuar juntas su desplazamiento hacia Tapachula.

De acuerdo con los reportes, los migrantes permanecerán en descanso durante parte de este día y tienen previsto reanudar la caminata por la tarde, con destino a la ciudad de Tapachula, uno de los principales puntos de concentración de población migrante en la frontera sur de México.

¿Por qué salieron de Honduras y El Salvador?

Durante su recorrido, algunos integrantes de las caravanas expresaron su inconformidad con las condiciones económicas de sus países de origen y cuestionaron a los gobiernos de Honduras y El Salvador por la falta de oportunidades laborales.

Los migrantes señalaron que los salarios que perciben en sus lugares de origen no son suficientes para cubrir sus necesidades y las de sus familias, por lo que decidieron abandonar sus países en busca de mejores condiciones de vida y posibilidades de empleo.

La movilización reúne a personas de distintas edades que buscan avanzar hacia otros puntos de México, aunque por ahora su siguiente destino es Tapachula, donde se prevé que permanezcan mientras definen cómo continuar su trayecto.

Caravanas migrantes, las más numerosas desde 2023 en la frontera sur

El ingreso de estos dos contingentes llamó la atención por la cantidad de personas que los integran. Según los reportes, desde 2023 no se observaba el ingreso de un grupo migrante de dimensiones similares por la frontera sur mexicana.

La llegada de aproximadamente 3 mil personas representa una nueva movilización numerosa en esta región de Chiapas, utilizada como punto de entrada para quienes proceden de Centroamérica y buscan continuar su recorrido por territorio nacional.

Por el momento, ambas caravanas mantienen su desplazamiento de manera conjunta y su siguiente punto de referencia es Tapachula. Su avance estará condicionado por las posibilidades de descanso, alimentación y traslado que encuentren durante el recorrido.

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