Tragedia sobre rieles: las imágenes del choque de trenes en España que deja 68 muertos y 80 heridos

El Rey Felipe VI reconoció que es un momento difícil. Foto: AFP.

Dos trenes chocaron a alta velocidad en España, lo que ha dejado un saldo de al menos 68 personas muertas y 80 heridas. Ambos viajaban a alta velocidad, a 150 kilómetros al sur de Madrid. Colisionaron cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo.

Así te lo informamos en A las Nueve en Uno:

La Guardia Civil habilitó oficinas para que familiares de primer grado identifiquen a las personas desaparecidas.

Trenes descarrilados. Foto: AFP.

Un hombre esperan noticias en un centro de atención. Foto: AFP.

Por su parte, la Embajada de México informó que está habilitado el número 900 101 020, al que las familias se pueden comunicar para saber si uno de sus familiares fue víctima del choque de trenes en España.

Una mujer llora. Foto: AFP.

Personal retira escombros. Foto: AFP.

El Rey Felipe VI externó su pésame, durante su visita a Valencia para el ejercicio militar Grifo.

“Lo primero es lamentar el terrible accidente con, aparentemente, un número elevado de víctimas mortales (…) Quiero transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo, nuestro cariño, en un momento tan duro, tan difícil”.

Camionetas funerarias esperan en la zona del incidente. Foto: AFP.

Helicóptero sobrevuela la zona. Foto: AFP.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum externó su solidaridad y aseguró que mantendrán los canales de comunicación abiertos.

“Nuestra solidaridad, todo lo que podamos abrazar al pueblo español por este accidente terrible”.

vista aérea del desastre. Foto: AFP.

Tren descarrilado y servicios de emergencia. Foto: AFP.

Este accidente se produjo en plena precampaña electoral hacia las elecciones generales del 29 de noviembre y meses después de que la colisión de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Andalucía, dejara 46 fallecidos en enero.

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