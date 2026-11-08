Thanksgiving 2026: 5 películas que vale la pena ver en esta temporada

Familia reunida para ver películas en Thanksgiving | Foto: Shutterstock

Para quienes buscan unas producciones cinematográficas que acompañen el ambiente de la temporada, existe una selección de títulos de distintos géneros que han conseguido una buena aprobación tanto de la crítica especializada como del público.

Este año, el Día de Acción de Gracias se celebrará el jueves 26 de noviembre en Estados Unidos, de acuerdo con el calendario oficial de la Oficina de Administración de Personal (OPM).

En ese contexto, algunas películas que giran alrededor de las reuniones familiares, los viajes de regreso a casa y las situaciones inesperadas durante las festividades pueden convertirse en una buena alternativa para disfrutar de la fecha.

Para elaborar esta selección se tomaron en cuenta las valoraciones de Rotten Tomatoes, plataforma que recopila las reseñas de críticos profesionales y las puntuaciones de los espectadores.

La lista incluye desde clásicos del cine hasta propuestas más recientes, con opciones para diferentes gustos.

Thanksgiving 2026: 5 películas recomendadas para ver durante la temporada

1. Planes, Trains and Automobiles (1987)

Si existe una película que se ha convertido en una referencia cinematográfica de Thanksgiving, es Planes, Trains and Automobiles, protagonizada por Steve Martin y John Candy.

La historia sigue a Neal Page (Martin), un hombre que intenta regresar a Chicago para pasar el Día de Acción de Gracias con su familia. Sin embargo, una serie de inconvenientes durante su viaje termina obligándolo a compartir el trayecto con Del Griffith (Candy), un vendedor bastante extrovertido que pondrá a prueba su paciencia.

Entre vuelos desviados, problemas de transporte y situaciones inesperadas, ambos protagonistas deberán encontrar la manera de llegar a su destino.

Dirigida por John Hughes, esta comedia combina situaciones absurdas con momentos emotivos que giran alrededor de la amistad y la importancia de compartir con los seres queridos.

En Rotten Tomatoes cuenta con 92% de aprobación de la crítica y 87% del público, una muestra de la buena valoración que ha mantenido a lo largo de los años.

2. Knives Out (2019)

Para quienes prefieren el misterio y las historias de detectives, Knives Out representa una alternativa interesante para esta temporada.

La película, dirigida por Rian Johnson, presenta la misteriosa muerte de Harlan Thrombey, un reconocido escritor de novelas policiales. Después de su fallecimiento, el detective Benoit Blanc (Daniel Craig) comienza una investigación para descubrir qué ocurrió realmente.

La principal dificultad es que prácticamente todos los integrantes de la familia Thrombey tienen motivos para ser sospechosos, por lo que las declaraciones contradictorias y los secretos familiares complican el caso.

Aunque no es una película centrada exclusivamente en Thanksgiving, la reunión familiar y las tensiones entre sus integrantes encajan con el ambiente de esta época del año.

Además, su recepción ha sido sobresaliente. Rotten Tomatoes le concede 97% de aprobación entre los críticos y 92% entre los espectadores, convirtiéndola en una de las producciones mejor valoradas de esta selección.

3. Hannah and Her Sisters (1986)

El drama y la comedia también tienen espacio en esta lista con Hannah and Her Sisters, una producción escrita y dirigida por Woody Allen que cuenta con un elenco encabezado por Mia Farrow, Barbara Hershey, Dianne Wiest y Michael Caine.

La historia sigue las relaciones personales de Hannah y sus dos hermanas, Lee y Holly, mientras atraviesan diferentes conflictos sentimentales, familiares y profesionales.

Uno de los elementos más interesantes de la película es la manera en que utiliza tres reuniones consecutivas de Thanksgiving para mostrar cómo evolucionan las relaciones entre sus protagonistas. A través de esos encuentros, salen a relucir secretos, infidelidades, frustraciones y situaciones que ponen a prueba los vínculos familiares.

Su combinación de humor y drama le permitió conseguir una excelente recepción. En Rotten Tomatoes registra 92% de aprobación de la crítica y 90% del público.

4. Krisha (2015)

Si la intención es alejarse de las comedias tradicionales y apostar por una historia más intensa, Krisha es una producción que merece atención.

Dirigida por Trey Edward Shults, la película presenta a una mujer con problemas personales que regresa a reunirse con su familia durante la celebración de Thanksgiving, después de haber permanecido alejada de ellos durante varios años.

Lo que inicialmente parece una reunión familiar habitual comienza a complicarse a medida que aparecen viejos conflictos, tensiones y situaciones que ponen en evidencia las dificultades de reconstruir relaciones deterioradas.

La película obtuvo 95% de aprobación de los críticos y 77% del público en Rotten Tomatoes. Su recepción entre los especialistas destaca especialmente por la manera directa y poco convencional en que aborda los conflictos familiares.

5. Thanksgiving (2023)

Finalmente, para quienes disfrutan del terror, Thanksgiving (2023) ofrece una propuesta completamente diferente a las anteriores.

Dirigida por Eli Roth y protagonizada por Patrick Dempsey, Nell Verlaque y Addison Rae, la película utiliza la celebración como escenario para desarrollar una historia de asesinatos y suspenso.

Todo comienza después de que un disturbio durante las compras del Black Friday termina en tragedia en Plymouth, Massachusetts. Un año después, un misterioso asesino comienza a perseguir a los habitantes de la localidad, utilizando elementos relacionados con Thanksgiving como parte de sus macabros crímenes.

La producción combina terror, violencia explícita y humor negro, por lo que está dirigida principalmente a quienes disfrutan de las películas de suspenso y del género slasher.

Rotten Tomatoes registra 83% de aprobación de la crítica y 77% del público, con valoraciones que destacan su combinación de humor sangriento y elementos clásicos del cine de terror.

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