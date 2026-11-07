Fiscalía Europea registra sedes en España por posible fraude en tren Madrid-Sevilla

Colisión donde dos trenes de alta velocidad en octubre 2026. Foto: Reuters

La Fiscalía Europea realizó registros en las sedes del gestor de infraestructuras ferroviarias de España, su agencia de seguridad y el Tribunal de Cuentas, como parte de una investigación por un posible fraude con fondos de la Unión Europea (UE) destinados a lalínea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

La indagatoria busca determinar si hubo irregularidades en el uso de recursos europeos destinados a renovar y mejorar los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones de esta ruta ferroviaria.

Los registros se llevaron a cabo en el operador de infraestructuras Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas de España.

Adif confirma registro de la Fiscalía Europea

Adif confirmó que personal de la Fiscalía se presentó en sus instalaciones y aseguró que proporcionó toda la información solicitada durante las diligencias.

Por su parte, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La investigación se desarrolla en un contexto marcado por dos accidentes mortales registrados este año en la línea Madrid-Sevilla.

Dos accidentes mortales en la línea Madrid-Sevilla

En enero, un accidente ferroviario en esta ruta dejó 46 personas fallecidas, mientras que una colisión ocurrida en octubre causó la muerte de otras 69 personas.

La Fiscalía Europea abrió una investigación independiente en marzo, después del primer accidente. Ahora busca esclarecer el posible fraude relacionado con los recursos destinados a mejorar la infraestructura y los sistemas de seguridad ferroviaria.

La investigación deberá determinar si los fondos europeos se utilizaron conforme a su objetivo y si existen responsabilidades por posibles irregularidades.

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