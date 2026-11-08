Papa León XIV pide a los hombres respetar a sus esposas ante violencia contra mujeres

Papa León XIV pidió a los hombres tratar con respeto a sus esposas. Foto: AFP

El Papa León XIV pidió a los hombres tratar con respeto a sus esposas y dar ejemplo a las nuevas generaciones mediante acciones como reconocer sus errores, pedir perdón y actuar con honradez. El llamado lo hizo este domingo durante una misa al aire libre en Florida, Uruguay, en el cierre de su visita al país, en una región donde se registran en promedio 11 asesinatos de mujeres al día por razones de género.

“Queridos padres y abuelos, los jóvenes necesitan verlos rezar, acercarse a los sacramentos, tratar con respeto a sus esposas, pedir perdón y vivir con honradez también cuando hacerlo exige sacrificios”, expresó el pontífice ante miles de fieles reunidos en la plaza principal de la ciudad.

El mensaje se produjo en el contexto de la violencia de género que afecta a América Latina y el Caribe. De acuerdo con las cifras más recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), durante 2024 al menos 3 mil 828 mujeres fueron víctimas de muertes violentas por razones de género en la región.

León XIV llama a los padres a dar ejemplo a las nuevas generaciones

Durante la celebración religiosa, el Papa dirigió su mensaje a padres y abuelos, a quienes llamó a mostrar a los jóvenes una conducta basada en el respeto, la responsabilidad y la honestidad.

El pontífice señaló que el ejemplo de los adultos también debe reflejarse en su vida familiar y en la manera en que se relacionan con sus esposas. Entre las acciones que mencionó estuvieron acercarse a los sacramentos, reconocer los errores y pedir perdón.

La misa reunió a miles de personas en una mañana fría y soleada. De acuerdo con autoridades locales citadas por el Vaticano, alrededor de 50 mil fieles acudieron a la plaza para participar en la celebración que marcó el cierre de la visita papal a Uruguay.

Los asistentes recibieron al pontífice con consignas y muestras de entusiasmo. “¡Papa, León, te queremos un montón!”, corearon durante el encuentro.

América Latina registra 11 asesinatos de mujeres al día

Las palabras de León XIV se pronunciaron en una región que mantiene cifras elevadas de violencia letal contra las mujeres.

Según la Cepal, los 3 mil 828 casos registrados en 2024 equivalen a un promedio de 11 muertes violentas por razones de género cada día en América Latina y el Caribe. Además, el organismo estima que en los últimos cinco años se acumularon cerca de 20 mil feminicidios.

La mayoría de estos crímenes, de acuerdo con la información citada, son cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas, lo que evidencia el peso de la violencia dentro de los entornos familiares y de relaciones cercanas.

¿Por qué el Papa León XIV visitó Florida, Uruguay?

La visita del pontífice a Florida, Uruguay estuvo relacionada con la celebración de la Virgen de los Treinta y Tres, una imagen de 36 centímetros tallada en cedro que, según la tradición, proviene de las misiones jesuitas guaraníes.

La figura religiosa está vinculada desde 1825 con la independencia de Uruguay del dominio español. Su festividad se conmemora cada segundo domingo de noviembre y fue proclamada patrona del país por el Papa Juan XXIII en 1961.

La celebración congregó a fieles de distintas localidades y formó parte de la agenda de León XIV durante su recorrido por Uruguay, Argentina y Perú.

Fieles destacan la visita del pontífice a Uruguay

Entre los asistentes hubo quienes consideraron que la presencia del Papa representa un respaldo para la comunidad católica uruguaya, en un país reconocido por su tradición laica.

Ivanna Fisichella, de 22 años, dijo a la agencia AFP que la visita era importante porque, desde su perspectiva, refuerza la presencia de la Iglesia en el país.

Por su parte, Evangelina Campero, de 57 años, destacó el esfuerzo del pontífice por mantener su gira y acercarse a los fieles. Sus declaraciones se dieron después de que el papa atravesara una operación por cáncer de pulmón, según el reporte proporcionado.

La visita a Uruguay forma parte de un recorrido por América Latina que incluye también Argentina y Perú. La misa en Florida concluyó las actividades del pontífice en territorio uruguayo.

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