¿Qué provocó la suspensión de vuelos en EE. UU.? Sean Duffy apunta a falla en sistema de FAA

Vuelos se reanudan gradualmente en EE. UU. Foto: Reuters

El secretario de Transporte, Sean Duffy, reiteró ante los medios que la suspensión de vuelos en Estados Unidos se debió posiblemente a una falla en el sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA). Como posibles causas, señaló problemas en la infraestructura, la obsolescencia de los equipos o una falla del contratista, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del problema.

Durante una conferencia de prensa este sábado en la sede del Departamento de Transporte, el funcionario descartó que se tratara de un ciberataque y destacó que el espacio aéreo estadounidense es seguro. También habló sobre la recuperación de las operaciones aéreas, aunque advirtió que todavía habrá retrasos y cancelaciones.

BREAKING: Transportation Secretary Sean Duffy says investigators are examining whether a contractor error or a faulty router caused a failure in the nation's air traffic control system.



Duffy says the problem emerged during an upgrade from copper to fiber, when a router being… pic.twitter.com/0jpH52PzMU — Fox News (@FoxNews) November 14, 2026

Falla en el sistema de la FAA provocó la suspensión de vuelos

Duffy explicó que la investigación busca determinar qué provocó la falla que llevó a detener los despegues en todo Estados Unidos el viernes 13 de noviembre. Entre las posibles causas mencionó el cambio de cableado de cobre a fibra óptica, así como problemas relacionados con la antigüedad de los sistemas y los equipos.

El secretario reconoció que todavía no hay una conclusión definitiva y resumió las posibles responsabilidades de esta manera:

“Un sistema de la FAA no estuvo a la altura de las circunstancias. Nuestro contratista no estuvo a la altura de las circunstancias, o el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias”.

El funcionario también reconoció el trabajo de los controladores aéreos, pilotos y personal de las aerolíneas durante la contingencia, pero señaló que no deben enfrentar solos una situación de esta magnitud.

Gobierno de EE. UU. descarta ciberataque y asegura que es seguro volar

El secretario de Transporte insistió en que no hay indicios de que la suspensión haya sido provocada por un ataque informático extranjero. Un día antes, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, también rechazó las versiones sobre un posible ciberataque coordinado contra Estados Unidos o alguna relación con la caída de Microsoft.

Duffy aseguró que es seguro viajar en avión y explicó que las operaciones comenzaron a recuperarse gradualmente durante este sábado. En un mensaje publicado en X, señaló que las aeronaves ya salían de las puertas de embarque, rodaban hacia las pistas y despegaban.

Sin embargo, advirtió que los pasajeros todavía podrían enfrentar retrasos y cancelaciones, debido a que las aerolíneas necesitan reorganizar sus itinerarios y reposicionar aviones y tripulaciones.

El funcionario señaló que la prioridad es que los viajeros lleguen sanos y salvos a sus destinos, mientras las compañías trabajan para recuperar sus operaciones.

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