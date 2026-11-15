California cierra playas y muelle por olas de hasta 15 metros; alertan por riesgo de inundaciones

Olas de hasta 15 metros amenazan la costa de California Foto: Pexels

Una serie de tormentas afectará a California durante los próximos días, con lluvias, vientos intensos, nieve en las sierras y oleaje peligroso. Ante estas condiciones, las autoridades de Santa Cruz ordenaron el cierre temporal de las playas y del muelle municipal.

Este sábado, se difundieron videos en redes sociales en los cuales se observa que el oleaje alto ya afecta algunas zonas costeras. De acuerdo con reportes de usuarios de redes sociales, el agua inundó calles, garajes, autos, y golpeó casas cercanas a la playa.

El mar del norte de California levantó este sábado olas de casi 10 metros, la altura de un edificio de tres pisos, y las autoridades pidieron no pisar la playa.



Lo midió una boya frente a la bahía de Monterey, con olas que llegaban cada 21 segundos. Ese intervalo tan largo dice… pic.twitter.com/c1EjsuKC7k — houseperu (@houseperu) November 14, 2026

¿Cuál es el pronóstico de las olas?

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) mantiene una advertencia por olas altas en distintos sectores de la costa.

El pronóstico contempla olas rompientes de entre 25 y 35 pies (7.6 a 10.7 metros) en playas expuestas al océano Pacífico. En puntos donde se forman grandes olas, como Mavericks Beach, cerca de Half Moon Bay, podrían registrarse series ocasionales de entre 40 y 50 pies (12.2 a 15.2 metros).

NWS emite alerta por oleaje alto en California

La Oficina del NWS para el Área de la Bahía de San Francisco emitió un aviso de olas altas que comenzó el viernes 13 de noviembre a las 18:00 horas y permanecerá vigente hasta las 04:00 horas del domingo 15, tiempo del Pacífico.

La advertencia comprende sectores como San Francisco, la península de San Francisco, la bahía norte, la bahía de Monterey y el litoral de Big Sur.

MOUNTAINS of WATER RISE out of the PACIFIC and CRASH into California https://t.co/hj1uFhPp0i pic.twitter.com/LWcIGryVUE — RT (@RT_com) November 14, 2026

El organismo también alertó sobre el riesgo de corrientes de resaca y sneaker waves, olas que avanzan inesperadamente sobre la arena y pueden alcanzar a personas que caminan o permanecen cerca de la orilla.

Las condiciones marítimas mantienen bajo vigilancia a otras comunidades costeras del condado de Santa Cruz.

Santa Cruz cierra playas y muelle hasta el domingo

La ciudad de Santa Cruz, California, anunció el cierre de sus playas y del Santa Cruz Wharf desde las 22:00 horas del viernes 13 de noviembre hasta las 05:00 horas del domingo 15.

La medida busca prevenir incidentes ante el fuerte oleaje y los posibles efectos de las condiciones marítimas sobre la infraestructura costera.

El municipio precisó que el muelle permanecería abierto durante su horario habitual de operaciones del viernes y que la restricción comenzaría por la noche. También señaló que la estructura se encuentra en condiciones de seguridad, pero el acceso público quedaría suspendido como medida preventiva.

¿Qué hacer ante olas altas en California?

El NWS recomienda evitar playas, rompeolas, muelles y zonas rocosas durante los avisos de oleaje alto. Las corrientes de resaca y las olas sorpresa pueden arrastrar a las personas hacia el mar sin previo aviso.

La oficina del organismo en San Diego también aconseja que quienes no tengan experiencia permanezcan fuera del agua debido a las condiciones peligrosas para practicar actividades acuáticas.

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