Diferencias de salarios impiden la movilidad social. Foto: Cuartoscuro

La brecha salarial entre mujeres y hombres en México se mantiene prácticamente sin cambios y representa otro obstáculo para la movilidad social. El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) advirtió que la diferencia de ingresos laborales fue de 23.7% durante el segundo trimestre de 2026, frente al 23.9% registrado en el mismo periodo de 2025.

Esta desigualdad se suma a las condiciones que dificultan salir de la pobreza laboral, de acuerdo con la mas reciente actualización del Semáforo de Movilidad Social. Mientras las mujeres trabajan en promedio 37 horas remuneradas a la semana, los hombres alcanzan 44. Para el CEEY, la distribución de las labores domésticas y de cuidados influye en esta diferencia y limita las oportunidades económicas de las mujeres.

La brecha salarial persiste en todos los niveles educativos

Los datos del CEEY muestran que la diferencia de ingresos entre mujeres y hombres no desaparece conforme aumenta la escolaridad. Durante el segundo trimestre de 2026, la brecha fue de 32% entre personas con primaria y también de 32% entre quienes tienen secundaria.

En los niveles educativos superiores, la diferencia fue de 27% entre quienes cuentan con preparatoria, 19% entre personas con licenciatura y 23% entre quienes tienen posgrado.

Esto significa que una mayor preparación académica no garantiza que las mujeres alcancen ingresos similares a los de los hombres, una desigualdad que también puede limitar las posibilidades de mejorar las condiciones económicas de sus hogares.

Las labores de cuidados reducen las oportunidades de las mujeres

El CEEY señala que la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados influye en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Estas responsabilidades pueden llevarlas a buscar empleos más flexibles o a dedicar menos horas al trabajo remunerado, con efectos en sus ingresos y desarrollo profesional.

La diferencia en las jornadas semanales —37 horas pagadas para las mujeres y 44 para los hombres— muestra parte de esta brecha. Además, el trabajo no remunerado puede restringir sus oportunidades de incorporarse a empleos mejor pagados y con mayores posibilidades de crecimiento.

“Piso pegajoso” y “techo de cristal” mantienen las barreras laborales

La desigualdad también se manifiesta en obstáculos estructurales del mercado laboral. El CEEY identifica el “piso pegajoso”, que concentra a muchas mujeres en empleos de menor remuneración, y el “techo de cristal”, que dificulta su acceso a puestos de mayor jerarquía y mejores ingresos.

Estas barreras afectan su autonomía económica y pueden repercutir en el bienestar de sus hogares, así como en sus posibilidades de movilidad social.

CEEY plantea ampliar los servicios de cuidado y la corresponsabilidad

Para reducir la brecha salarial, el CEEY considera necesario impulsar políticas que promuevan una distribución más equitativa de las tareas de cuidados, amplíen el acceso a servicios de cuidado infantil y favorezcan condiciones laborales más igualitarias.

Estas medidas buscan reducir las barreras que limitan la participación económica de las mujeres y sus oportunidades de mejorar sus ingresos, en un contexto en el que la pobreza laboral continúa afectando a una parte importante de la población.

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