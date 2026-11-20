Decomiso. FOTO: @USEmbassyMEX



La Embajada de China en México criticó a la Embajada de Estados Unidos por sus declaraciones sobre el comercio global de sustancias químicas y la problemática de las drogas. La representación diplomática china acusó a su contraparte estadounidense de ignorar sus propios problemas y responsabilizar a otros países.

En su posicionamiento, la Embajada de China también cuestionó los mensajes publicados por la representación estadounidense en redes sociales y pidió investigar las cadenas de financiamiento y los intereses relacionados con las drogas dentro de su territorio.

La Embajada de los Estados Unidos en México hace la vista gorda ante su propio problema de las drogas e ignora la asistencia que otros países le han brindado por motivos humanitarios. Al contrario, no deja de distorsionar malintencionadamente el comercio químico global y de decir… pic.twitter.com/bYJlRikeqM — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) November 20, 2026

China acusa a Embajada de EU de distorsionar el comercio químico

La representación diplomática china señaló que la Embajada de Estados Unidos en México hace caso omiso de los problemas relacionados con las drogas dentro de su propio país.

También sostuvo que Estados Unidos ignora la asistencia que otras naciones le han brindado por motivos humanitarios.

En su mensaje, China acusó a la representación estadounidense de distorsionar de manera deliberada la información relacionada con el comercio químico global y de realizar declaraciones que considera incorrectas.

La crítica se centró en la manera en que la Embajada estadounidense aborda el tema de las sustancias químicas y su relación con la problemática de las drogas.

🚨 Distinta droga, mismo origen de los precursores: China. 🇨🇳



En tan solo UNA SEMANA de septiembre de 2025, autoridades estadounidenses (HSI) decomisaron más de 300 toneladas de precursores químicos procedentes de China, destinados al Cártel de Sinaloa en México. 🇲🇽



💊Estos… pic.twitter.com/TP2eUjWaAp — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 19, 2026

Embajada de China pide investigar financiamiento de drogas

La Embajada de China en México recomendó a su contraparte estadounidense investigar las cadenas de financiamiento y los intereses económicos relacionados con las drogas dentro de Estados Unidos.

Según el posicionamiento chino, atender estos asuntos permitiría evitar que problemas como las drogas y las armas de fuego se extiendan a otros países.

La representación diplomática también pidió a la Embajada estadounidense actuar con racionalidad al abordar estos temas.

China cuestiona publicaciones de EU en redes sociales

Otro de los puntos del mensaje estuvo dirigido a las publicaciones que realiza la Embajada de Estados Unidos en México a través de redes sociales.

China cuestionó el uso de estas plataformas para responsabilizar a otros países por problemas relacionados con las drogas.

Además, pidió a la representación estadounidense modificar su manera de comunicar estos asuntos y dejar de utilizar sus publicaciones para señalar a terceros.

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