Licencia permanente en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México puede tramitarse sin cita en tres módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi). Las personas interesadas pueden acudir directamente con su documentación, realizar el pago de derechos y completar el procedimiento en los horarios establecidos.

El trámite tiene un costo de mil 500 pesos y está disponible en módulos ubicados en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan y Benito Juárez.

¿Dónde tramitar la licencia permanente sin cita?

La Semovi habilitó tres puntos de atención para realizar el trámite sin necesidad de agendar previamente:

San Andrés Tetepilco: Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, código postal 09440, alcaldía Iztapalapa.

Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, código postal 09440, alcaldía Iztapalapa. Acoxpa: avenida Acoxpa número 436, colonia Coapa, código postal 04980, alcaldía Tlalpan.

avenida Acoxpa número 436, colonia Coapa, código postal 04980, alcaldía Tlalpan. Universidad: avenida Universidad número 936, colonia Santa Cruz Atoyac, código postal 03310, alcaldía Benito Juárez.

¿En qué horario atienden los módulos?

Los horarios para realizar el trámite son los siguientes:

De lunes a viernes: de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. Sábados y domingos: de 9:00 a 14:00 horas.

¿Qué documentos necesitas para obtener la licencia permanente?

Antes de acudir a cualquiera de los módulos, prepara los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente con CURP: puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, Cartilla del Servicio Militar o licencia digital. Comprobante de domicilio: debe corresponder a la Ciudad de México o al Estado de México y tener una antigüedad no mayor a tres meses. También puedes presentar tu INE si contiene el domicilio completo. Pago de derechos: mil 500 pesos.

¿Debes presentar un examen para obtener la licencia?

Las personas que realizarán la evaluación por primera vez y los solicitantes foráneos, cuando corresponda, deben ingresar al sitio oficial:

https://examenlicperm.cdmx.gob.mx

La recomendación es revisar los requisitos y preparar la documentación antes de acudir al módulo para realizar el trámite.

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